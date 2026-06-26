Selección Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

seleccion argentina 4 Selección Argentina vs. Jordana por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

En tanto, en la previa reinaban dos grandes dudas: el arquero y si juega o no el capitán. Se conoció que Dibu Martínez, quien lleva valla invicta y que hasta ahora no tuvo mucho trabajo quería estar sí o sí en este compromiso para seguir sumando minutos.

En tanto, no sería necesario que Messi esté en cancha, para que entonces se cuide pensando en el tramo final del certamen. Pero se sabe que el 10 no quiere perderse ningún minuto, por lo que era otra de las dudas que tenía el cuerpo técnico.

En frente, Jordania llega este encuentro ya eliminada, luego de dos derrotas en sus dos primeras presentaciones. Sin embargo, será un partido histórico ante la campeona defensora de la Copa del Mundo.

Formacioes de de Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026

Argentina: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nicolás Paz o Lionel Messi; Julián Álvarez.

Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.

Datos de Argentina vs. Jordania