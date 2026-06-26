Selección Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Con la clasificación y el primer puesto asegurado, el conjunto de Lionel Scaloni, con mayoría de equipo alternativo, cierra este sábado la fase de grupo.
Con Lionel Messi histórico, la Selección Argentina enfrenta este sábado a Jordania por la tercera y última fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, con la expectativa de cerrar la fase con puntaje ideal pero sin poner en riesgo el liderazgo de la zona.
El partido se juega desde las 23 horas de la Argentina en el Kansas Stadium, con arbitraje del rumano István Kovács, y televisación de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.
La certeza para el conjunto de Lionel Scaloni es que ya tiene su lugar confirmado en el grupo y por lo tanto en los 16vos de final. Encara el encuentro ya conociendo a su rival en el primero de los cruces mano a mano, por lo que se descarta que el entrenador cuida piezas pensando en el próximo viernes.
En este contexto, el DT buscará darle rodaje a futbolistas como Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco y Marcos Senesi, quienes todavía no debutaron; y a otros como Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico, que llegaron tocados a la cita y que hasta ahora sumaron pocos minutos.
En tanto, en la previa reinaban dos grandes dudas: el arquero y si juega o no el capitán. Se conoció que Dibu Martínez, quien lleva valla invicta y que hasta ahora no tuvo mucho trabajo quería estar sí o sí en este compromiso para seguir sumando minutos.
En tanto, no sería necesario que Messi esté en cancha, para que entonces se cuide pensando en el tramo final del certamen. Pero se sabe que el 10 no quiere perderse ningún minuto, por lo que era otra de las dudas que tenía el cuerpo técnico.
En frente, Jordania llega este encuentro ya eliminada, luego de dos derrotas en sus dos primeras presentaciones. Sin embargo, será un partido histórico ante la campeona defensora de la Copa del Mundo.
Formacioes de de Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026
Argentina: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nicolás Paz o Lionel Messi; Julián Álvarez.
Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.
Datos de Argentina vs. Jordania
- Hora: 23.00
- TV: TyC Sports
- Árbitro: István Kovács (Rumania)
- Estadio: Dallas Stadium
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