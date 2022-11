Mundial de Qatar 2022: cómo formó la Selección Argentina en sus últimos debuts mundialistas

Rusia 2018

El cuestionado Jorge Sampaoli sorprendió con Wilfredo Caballero en el arco, una línea de cuatro defensores con Toto Salvio de lateral derecho y la inclusión de Maxi Meza, de poco recorrido en la Selección, desde el arranque para el debut ante Islandia. Fue 1-1, con olor a decepción.

4-2-3-1: Wilfredo Caballero; Toto Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Javier Macherano, Lucas Biglia; Maxi Meza, Lionel Messi, Ángel Di María; Sergio Agüero.

image.png

Brasil 2014

Si bien Alejandro Sabella mantuvo una base durante las Eliminatorias y luego en la Copa del Mundo, el día del debut también sorprendió con una línea de cinco defensores que luego no volvió a utilizar. El nombre más llamativo fue el de Hugo Campagnaro, además de que Gonzalo Higuaín ingresó recién en el complemento. Fue triunfo 2-1 ante Bosnia.

5-3-2: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Hugo Campagnaro, Federico Fernández, Ezequiel Garay, Marcos Rojo; Maxi Rodríguez, Javier Mascherano, Ángel Di María; Lionel Messi y Sergio Agüero.

Sudáfrica 2010

Diego Maradona también cambió a último momento respecto del equipo que venía utilizando, con buenos resultados, en los amistosos previos. Cambió el esquema para ponerlo a Carlos Tevez, y sorprendió con la inclusión de Jonás Gutiérrez (venía jugando como volante derecho) como lateral derecho. Fue un baile de Argentina ante Nigeria, pero apenas 1-0.

4-3-3: Sergio Romero; Jonás Gutiérrez, Martín Demichelis, Walter Samuel, Gabriel Heinze; Juan Sebastián Verón, Javier Mascherano, Ángel Di María; Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Carlos Tevez.

image.png

Alemania 2006

José Pekerman fue quizás el que menos modificó su idea con respecto a la previa de la Copa del Mundo. La lesión de Lucho González, que parecía una fija, obligó al entrenador a meterlo a Esteban Cambiasso, pero por el lado derecho del mediocampo. Argentina ganó bien, por 2-1 ante Costa de Marfil.

4-3-1-2: Roberto Abbondanzieri; Nicolás Burdisso, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Juan Pablo Sorín; Esteban Cambiasso, Javier Mascherano, Maxi Rodríguez; Juan Román Riquelme; Javier Saviola y Hernán Crespo.

Corea - Japón 2002

Otro que tampoco cambió demasiado fue Marcelo Bielsa. Sorprendió con la inclusión de Pablo Cavallero en el arco en lugar de Germán Burgos, y tuvo que mover la defensa a último momento por la lesión, en el precalentamiento, de Roberto Ayala. Argentina venció 1-0 a Nigeria, en un triunfo con saber a poco por la floja actuación.

3-3-1-3: Pablo Cavallero; Mauricio Pochettino, Walter Samuel, Diego Placente; Javier Zanetti, Diego Simeone, Juan Pablo Sorín; Juan Sebastián Verón; Ariel Ortega, Gabriel Batistuta y Claudio López.

Francia 1998

Daniel Passarella tampoco se movió tanto de lo que fue la preparación para ese Mundial. Sí hubo un cambio de último momento en el arco para la inclusión de Carlos Roa. Argentina fue superior y le ganó 1-0 a Japón.

3-3-2-2: Carlos Roa; Nelson Vivas, Roberto Ayala, Roberto Sensini; Javier Zanetti, Matías Almeyda, Diego Simeone; Juan Sebastián Verón, Ariel Ortega; Claudio López y Gabriel Batistuta.

Cómo formará la Selección Argentina en el debut por el Mundial de Qatar 2022

Si bien el entrenador Lionel Scaloni todavía no lo confirmó, no habría mayores sorpresas en el equipo que este martes jugará ante Arabia Saudita por la fecha 1 del Grupo C.

El reemplazante de Giovani Lo Celso, quizás la principal duda, sería Papu Gómez; mientras que Nicolás Tagliafico se quedaría con la banda izquierda de la defensa.

El posible equipo iría con Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Papu Gómez; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez,