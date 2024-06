Cuánto sale la campera de la Selección Argenitina que usó Lionel Scaloni en conferencia de prensa

image.png

Precios de la nueva indumentaria de la Selección Argentina:

Camisetas: Titular y alternativa (Fan): $79.999 Titular y alternativa (Authentic): $124.999 Mujer: $69.999Niños: $64.999

Shorts: Titular blanco y negro: $44.999 Alternativo: $44.999 Niños: $37.999

Medias: Titular y alternativo: $11.999 Alternativas 1994: $21.999

Otros productos: Pantalón deportivo 1994: $119.999 Remeras: desde $45.999 Camperas: desde $154.999 Buzos: desde $89.999 Mochila: $79.999



Lionel Scaloni no dio el equipo para el debut en la Copa América

La Selección Argentina debutará este jueves ante Canadá y de esta manera comenzará su camino en la Copa América 2024. En la búsqueda de defender el título en Estados Unidos, el entrenador Lionel Scaloni no reveló cuál será el equip que esté en el debut de la competencia pero si dio indicios de que Leandro Paredes será uno de los titualres en el mediocampo.

"El equipo lo tengo, no tengo dudas. Se los voy a dar esta tarde a ellos, todavía no lo saben. Están todos disponibles para el partido de mañana, van a jugar los que veamos mejor. Me puedo equivocar, pero pensamos siempre en poner lo mejor. Conmigo siempre juega el que está mejor. A Paredes le tocó salir en el primer partido del Mundial y por algo ahora lo tengo al lado", declaró el DT campeón del mundo en conferencia de prensa.