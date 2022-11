Los detalles del primer asado de la Selección Argentina: cuánta carne llevaron y cómo son las parrillas

Floki.jpeg

En la Argentina, últimamente, lo puso en boga Juan Román Riquelme, con su asado de los viernes que, en un momento dado, se transformó en cábala en Boca. “Comer un asado es pasar un momento juntos, es tratar de distraerse y distenderse un poco. Se disfruta”, analizó el vicepresidente xeneize, muy en sintonía con lo que piensa Scaloni.

Román buscó volver a aquel ritual que instauró Carlos Bianchi y, en el caso de Boca, el regreso se dio en la previa de Atlético Tucumán. Como se ganó aquel juego clave, quedó como fija antes de cada partido. “El asado es parte del país. No nos tenemos que olvidar, aunque los nutricionistas hayan ganado terreno y jodan con los cereales y eso. El asado no puede faltar”, dejó en claro.

ASADAZO.jpeg

Lo mismo piensa Julián Lanzillotta, el dueño de Fuegos JL, la empresa nacional surgida en 2018, casi de casualidad, que hoy es la más elegida por futbolistas y otros deportistas. Incluyendo la AFA, que lo contactó, igual que a otras 10 empresas, para determinar cuál sería el proveedor. Fuegos JL terminó ganando este “Mundial” para ver cuál tenía el orgullo de armar las parrillas para los asados del seleccionado.

En este caso mandó distintos tipos. Le pidieron cuatro más convencionales que hizo especialmente porque no es la especialidad de la casa y, de yapa, mandó su buque insignia, conocido como Floki -los 15 modelos tienen nombres de la serie Vikingos-, que tiene dos cruces para cocinar a la estaca y jaula para colgar y ahumar. Ayer se usó como brasero, sin la jaula, pero tal vez los jugadores se animen, en el futuro, a explorar el asador.

ParrillasDoha.jpeg

Todo este equipamiento se ubicó en el quincho que se armó dentro del enorme predio que tiene la Universidad de Qatar, donde ya se aloja la delegación nacional a la espera del debut del martes a las 7 de la mañana ante Arabia Saudita. “Buscamos que todos se sientan como si estuvieran en el predio de Ezeiza. Por eso también el quincho y las parrillas”, contaron desde adentro.

Lanzillotta contó cómo llegó a cumplir un sueño que nunca soñó. “Todo arrancó en 2017, con mi pasión por el asado, sobre todo cocinar a la estaca. Un día se me ocurrió hacer algo distinto para el fondo de casa. Pensé en algo con ruedas para moverlo de acuerdo al viento y que fuera multifunción. Así nació el primero. Tardé ocho meses, comprando las ruedas en distintos lugares e improvisando un poco".

depaul.jpeg

"El segundo lo hice para mi club, Mariano Moreno, donde jugué hasta hace años. Y me pasó algo increíble un día de junio del 2018: salí del vestuario, luego de un partido, y vi que había cerca de 100 personas alrededor del aparato, sacándote fotos y preguntando quién lo había hecho. El lunes ya tenía como 20 mensajes pidiéndome si podía producir otros. Así nació la idea de abrir una cuenta de Instagram (@fuegosJL), con un logo que me armó mi hermano, y de empezar a fabricar”, relató.

Aunque se definió como poco futbolero, esta alianza con la AFA lo emociona mucho. “Se trata de la Selección de nuestro deporte más popular, con el mejor del mundo en nuestro plantel, en un Mundial que tanto esperamos, con todo lo que esto genera en la gente…. Y que mis productos estén ahí, con ellos, siendo parte seguramente de un momento muy especial como es un asado, es algo que, la verdad, me llega al corazón. No hay un mejor lugar para nuestros productos. Si ahora me tengo que retirar de esto, ya está”, se sinceró, emocionado.