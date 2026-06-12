El emotivo reencuentro de Lionel Scaloni con Djalminha en la concentración que despertó recuerdos
Entre bromas, elogios y recuerdos compartidos, ambos revivieron una amistad nacida durante una de las épocas más exitosas en la historia del Deportivo La Coruña.
La práctica de la Selección Argentina en Kansas City tuvo una visita especial que despertó nostalgia y sonrisas entre quienes compartieron una de las etapas más recordadas del fútbol español. Lionel Scaloni se reencontró con Djalminha, el talentoso exmediocampista brasileño con quien coincidió en el Deportivo La Coruña a fines de los años noventa y principios de los 2000.
El encuentro se produjo justamente en la jornada inaugural del Mundial 2026 y dejó una de las imágenes más comentadas alrededor de la concentración albiceleste. Apenas se vieron, ambos intercambiaron saludos afectuosos y recordaron viejas épocas. En un ambiente relajado, Scaloni incluso bromeó sobre la enorme calidad técnica de su excompañero, dejando en evidencia la admiración que todavía conserva por uno de los futbolistas más talentosos que compartió vestuario con él durante su carrera como jugador.
Djalminha también aprovechó la ocasión para destacar el crecimiento que tuvo el entrenador argentino desde que asumió la conducción de la selección nacional. En declaraciones posteriores, el brasileño no escatimó elogios al referirse al actual ciclo albiceleste y al trabajo realizado por el técnico de Pujato durante los últimos años. “Es un gran entrenador, evolucionó y se convirtió en uno de los mejores del mundo”, afirmó el exvolante.
Durante la charla con la prensa, Djalminha también analizó la actualidad de la selección argentina y se mostró muy optimista respecto de sus posibilidades en el Mundial. Según su visión, el conjunto dirigido por Scaloni llega mejor preparado que Brasil para afrontar la competencia. “Hablando la verdad, yo creo que Argentina está adelante de Brasil en este momento. Brasil ha tenido poco tiempo de trabajo. Todavía no tenemos un equipo y Argentina no, ya todo más tranquilo, ya viene de un título mundial y creo que está adelante de Brasil”, sostuvo.
Además, elogió a varios integrantes del plantel argentino, especialmente a Thiago Almada, aunque dejó en claro que sigue considerando a Lionel Messi como una figura incomparable. También lamentó la ausencia de Ángel Di María en la Copa del Mundo y destacó la importancia que tuvo el rosarino para la selección durante los últimos años.
El vínculo que une a Lionel Scaloni y Djalminha
La historia entre Scaloni y Djalminha comenzó en 1997, cuando ambos llegaron al Deportivo La Coruña con pocos meses de diferencia. Mientras el brasileño aterrizó procedente del Palmeiras como una de las grandes figuras sudamericanas del momento, el argentino iniciaba su experiencia europea luego de sus pasos por Newell's y Estudiantes. Con el correr de las temporadas construyeron una sólida relación y fueron protagonistas de una etapa inolvidable para la institución.
El punto más alto de aquella aventura llegó en la temporada 1999/2000, cuando el Deportivo conquistó la única liga española de su historia. Aquel equipo dirigido por Javier Irureta sorprendió al fútbol europeo al superar a gigantes como Real Madrid y Barcelona. Djalminha fue una de las máximas figuras de la campaña, mientras que Scaloni se consolidó como una pieza importante dentro del plantel. Dos años después también formarían parte del histórico “Centenariazo”, cuando derrotaron al Real Madrid en la final de la Copa del Rey disputada en el Santiago Bernabéu.
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