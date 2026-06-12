El emotivo reencuentro de Lionel Scaloni con Djalminha en la concentración que despertó recuerdos

Además, elogió a varios integrantes del plantel argentino, especialmente a Thiago Almada, aunque dejó en claro que sigue considerando a Lionel Messi como una figura incomparable. También lamentó la ausencia de Ángel Di María en la Copa del Mundo y destacó la importancia que tuvo el rosarino para la selección durante los últimos años.

Djalminha

El vínculo que une a Lionel Scaloni y Djalminha

La historia entre Scaloni y Djalminha comenzó en 1997, cuando ambos llegaron al Deportivo La Coruña con pocos meses de diferencia. Mientras el brasileño aterrizó procedente del Palmeiras como una de las grandes figuras sudamericanas del momento, el argentino iniciaba su experiencia europea luego de sus pasos por Newell's y Estudiantes. Con el correr de las temporadas construyeron una sólida relación y fueron protagonistas de una etapa inolvidable para la institución.

El punto más alto de aquella aventura llegó en la temporada 1999/2000, cuando el Deportivo conquistó la única liga española de su historia. Aquel equipo dirigido por Javier Irureta sorprendió al fútbol europeo al superar a gigantes como Real Madrid y Barcelona. Djalminha fue una de las máximas figuras de la campaña, mientras que Scaloni se consolidó como una pieza importante dentro del plantel. Dos años después también formarían parte del histórico “Centenariazo”, cuando derrotaron al Real Madrid en la final de la Copa del Rey disputada en el Santiago Bernabéu.