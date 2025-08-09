Silbidos y tensión en Marsella: Dibu Martínez volvió a ser el blanco del público francés
El arquero argentino sufrió nuevamente la hostilidad en un amistoso del Aston Villa ante Olympique, a más de dos años de la final de Qatar 2022.
Emiliano “Dibu” Martínez volvió a sentir el rechazo del público francés, una postal que ya se repite cada vez que pisa un estadio en ese país desde la histórica final del Mundial de Qatar 2022. Esta vez, el escenario fue el Stade Vélodrome de Marsella, donde el Aston Villa cayó por 3-1 frente al Olympique en un partido amistoso de pretemporada.
Aunque el arquero marplatense no inició el encuentro -fue suplente-, su presencia no pasó inadvertida. A los 23 minutos del primer tiempo, las cámaras de la transmisión lo enfocaron en el banco y la imagen apareció en las pantallas gigantes del estadio. De inmediato, se desató una fuerte silbatina de los hinchas locales, quienes no olvidan sus gestos y actitudes durante y después de la final mundialista en Doha.
El duelo fue dominado por el conjunto francés, que se impuso con goles de Mason Greenwood y Pierre-Emerick Aubameyang, autor de un doblete. John McGinn había marcado el empate parcial para el equipo inglés, que nunca logró revertir la superioridad del rival.
No es la primera vez que Martínez experimenta este tipo de ambiente hostil en Francia. En abril de 2024, durante un choque de Conference League ante Lille, recibió abucheos cada vez que tocaba la pelota, pero respondió con dos penales atajados y un gesto de silencio hacia la tribuna.
Episodios similares se dieron en abril de este año, cuando el Aston Villa enfrentó al PSG en el Parque de los Príncipes por los cuartos de final de la Champions League. El arquero de la Selección argentina, lejos de mostrarse afectado por estas reacciones, ha dejado claro en varias ocasiones que la rivalidad con Francia forma parte del folclore del fútbol, aunque reconoce que la intensidad del rechazo es algo inusual.
Dibu Martínez fue nominado para el Trofeo Yashin al mejor arquero del mundo
Mientras tanto, atraviesa un gran momento a nivel profesional: el jueves fue confirmado como uno de los candidatos al Trofeo Yashin, galardón que distingue al mejor arquero del mundo y que entrega la revista France Football en la ceremonia del Balón de Oro, el próximo 22 de septiembre. Martínez buscará ganarlo por tercera temporada consecutiva, tras sus consagraciones en 2023 y 2024.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario