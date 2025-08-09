Silbidos y tensión en Marsella: Dibu Martínez volvió a ser el blanco del público francés

Aunque el arquero marplatense no inició el encuentro -fue suplente-, su presencia no pasó inadvertida. A los 23 minutos del primer tiempo, las cámaras de la transmisión lo enfocaron en el banco y la imagen apareció en las pantallas gigantes del estadio. De inmediato, se desató una fuerte silbatina de los hinchas locales, quienes no olvidan sus gestos y actitudes durante y después de la final mundialista en Doha.