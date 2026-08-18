Simeone habló sobre Julián Álvarez y fue contundente: por qué no jugará en Atlético de Madrid
El entrenador confirmó que el delantero argentino quedó afuera del debut ante Málaga y respaldó la postura de la dirigencia mientras crece la tensión por su posible salida.
El futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid atraviesa horas determinantes y Diego Simeone decidió dejar en claro cuál es la postura del club en medio de las negociaciones que mantienen en vilo al fútbol español. El entrenador argentino confirmó que el delantero no será convocado para el debut del equipo en LaLiga frente a Málaga y explicó los motivos de una decisión que llega mientras Barcelona intenta avanzar para quedarse con el atacante.
La ausencia de Álvarez no pasa inadvertida. El delantero argentino es una de las principales figuras del plantel y su situación se convirtió en uno de los grandes focos del mercado de pases europeo. Después de que trascendiera su deseo de cambiar de club y cumplir su sueño de vestir la camiseta blaugrana, la institución madrileña mantuvo una postura firme y dejó en claro que no pretende desprenderse de una de sus principales figuras.
El Cholo fue consultado sobre la situación durante una conferencia de prensa y respondió con un mensaje contundente, en línea con lo expresado previamente por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético. “Creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como en los juicios: no ha lugar”, afirmó el entrenador.
Cholo Simeone explicó por qué Julián Álvarez no estará ante Málaga
El director técnico argentino sostuvo que, más allá de las cuestiones institucionales, el cuerpo técnico intenta preservar al futbolista durante este período de incertidumbre. “Así que creo que está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio”, explicó.
En ese sentido, Simeone consideró que Álvarez todavía no está en las condiciones necesarias para participar del debut. “Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar, y espero que en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos”, agregó.
La situación se produce mientras los culés continúan atentos a la posibilidad de contratar al delantero. El club catalán tiene al campeón del mundo como su principal objetivo para reforzar el ataque, pero necesita que el Colchonero modifique su postura para que las negociaciones puedan avanzar.
La reunión que puede definir el futuro de Álvarez
La definición del futuro del delantero podría quedar encaminada después de una reunión entre el futbolista y Gil Marín. Ese encuentro fue postergado durante los últimos días y puede resultar decisivo para saber si Atlético finalmente habilitará una negociación formal con Barcelona o si mantendrá cerrada la puerta a cualquier transferencia.
Álvarez habría transmitido a la dirigencia catalana que existe una promesa previa de venta, aunque desde la institución la situación es interpretada de otra manera. En público, la institución rojiblanca fue contundente al asegurar que el atacante no está en venta. Por eso, los próximos días serán determinantes.
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