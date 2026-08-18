Simeone habló sobre Julián Álvarez y fue contundente: por qué no jugará en Atlético de Madrid

La situación se produce mientras los culés continúan atentos a la posibilidad de contratar al delantero. El club catalán tiene al campeón del mundo como su principal objetivo para reforzar el ataque, pero necesita que el Colchonero modifique su postura para que las negociaciones puedan avanzar.

La reunión que puede definir el futuro de Álvarez

La definición del futuro del delantero podría quedar encaminada después de una reunión entre el futbolista y Gil Marín. Ese encuentro fue postergado durante los últimos días y puede resultar decisivo para saber si Atlético finalmente habilitará una negociación formal con Barcelona o si mantendrá cerrada la puerta a cualquier transferencia.

Álvarez habría transmitido a la dirigencia catalana que existe una promesa previa de venta, aunque desde la institución la situación es interpretada de otra manera. En público, la institución rojiblanca fue contundente al asegurar que el atacante no está en venta. Por eso, los próximos días serán determinantes.