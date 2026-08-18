Sin DirecTV: cómo ver EN VIVO Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana
Conocé todas las alternativas oficiales para seguir el partido de Boca Juniors ante Recoleta por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El plantel profesional de Boca Juniors disputará este martes un partido trascendental frente a Recoleta en territorio paraguayo. El encuentro corresponde a la esperada revancha de los octavos de final del certamen internacional y buscará sellar su pasaje a la próxima ronda en el histórico estadio Defensores del Chaco.
Cómo ver a Boca en la Copa Sudamericana si no tenés DirecTV
El esperado duelo copero, que contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, será transmitido en vivo por la pantalla de ESPN. Si bien muchos usuarios buscan opciones alternativas para la televisación, los canales habilitados según el operador de cable son:
- Flow: Canales 23 (SD) y 103 (HD).
- DirecTV: Canales 621 (SD) y 1621 (HD).
- Telecentro: Canales 105 (SD) y 1011 (HD).
Horarios internacionales para seguir el partido online
Para quienes deseen seguir el minuto a minuto de manera online y en tiempo real, la cobertura completa estará disponible a través del sitio web de minutouno.com.
El cronograma oficial de horarios en los diferentes países de la región es el siguiente:
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:00 horas.
- Chile y Venezuela: 18:00 horas.
- Colombia, Ecuador y Perú: 17:00 horas.
- México: 16:00 horas.
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