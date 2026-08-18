Ni Magis TV Ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana

Boca Juniors afrontará este martes un compromiso determinante ante Recoleta en territorio paraguayo por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El azul y oro buscará sellar su pasaje a cuartos de final en el estadio Defensores del Chaco desde las 19.15 horas. Se recomienda evitar Pelota Libre y Magis TV.