Ni Magis TV Ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana
Conocé las opciones oficiales para ver a Boca Juniors frente a Recoleta por la Copa Sudamericana y no perderte la revancha de octavos de final.
Boca Juniors afrontará este martes un compromiso determinante ante Recoleta en territorio paraguayo por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El azul y oro buscará sellar su pasaje a cuartos de final en el estadio Defensores del Chaco desde las 19.15 horas. Se recomienda evitar Pelota Libre y Magis TV.
Canales de TV para ver a Boca en la Copa Sudamericana
El encuentro contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y tendrá transmisión oficial en vivo a través de la señal de ESPN.
Los canales según el operador de televisión por cable son los siguientes:
- Flow: Canales 23 (SD) y 103 (HD).
- DirecTV: Canales 621 (SD) y 1621 (HD).
- Telecentro: Canales 105 (SD) y 1011 (HD).
Opciones online sin recurrir a Pelota Libre ni Magis TV
Para los usuarios que deseen seguir el minuto a minuto de manera legal y en tiempo real desde el celular o la computadora, la cobertura completa estará disponible a través de minutouno.com.
El cronograma de horarios en los diferentes países de la región es el siguiente:
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:00 horas.
- Chile y Venezuela: 18:00 horas.
- Colombia, Ecuador y Perú: 17:00 horas.
- México: 16:00 horas.
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