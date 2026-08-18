Boca va por la clasificación sin Leandro Paredes: cómo le fue cada vez que faltó el capitán
El volante se quedó en Argentina por una lesión muscular y no estará ante Recoleta. Será el quinto partido del año que el Xeneize dispute sin su mediocampista.
Boca buscará este martes sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana cuando visite a Deportivo Recoleta en Asunción, pero lo hará sin una de sus principales figuras: Leandro Paredes. El capitán quedó desafectado por una lesión muscular y continúa con su recuperación en Argentina.
El Xeneize llega con una ventaja importante después del 3-1 conseguido en el partido de ida, disputado en el estadio de Huracán. Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena deberá encontrarle una solución a la ausencia del mediocampista, que se convirtió en una pieza fundamental desde su regreso al club.
No será la primera vez que Boca juegue sin Paredes durante este año. De hecho, el encuentro ante Recoleta será el quinto en el que el volante no estará presente. Antes de la llegada del Vasco, el mediocampista se perdió el duelo frente a Gimnasia de Chivilcoy y otro compromiso ante Racing debido a un esguince sufrido en febrero.
Además, el campeón del mundo tampoco estuvo ante Independiente por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que frente a Sarmiento por Copa Argentina se encontraba con la Selección Argentina disputando el Mundial.
¿Cómo le fue a Boca sin su capitán?
El antecedente más reciente no es positivo. En la primera fecha del Torneo Clausura, Boca perdió 3-0 ante Deportivo Riestra, en un partido en el que no pudo contar con su capitán. Sin embargo, el balance general del Xeneize sin Paredes durante 2026 es bastante más equilibrado: dos triunfos, dos empates y una derrota. Los dos empates se produjeron justamente ante los equipos de Avellaneda: Racing e Independiente.
Ahora, Arruabarrena tendrá que decidir quién ocupará el lugar del número cinco. Milton Delgado y Santiago Ascacíbar aparecen como alternativas para el mediocampo, mientras que Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech son los principales candidatos para completar el sector. El entrenador también analiza una variante táctica y podría modificar el esquema para volver al 4-2-3-1, una posibilidad que le permitiría compensar la ausencia de Paredes con una estructura diferente.
¿Cuándo vuelve Leandro Paredes?
El mediocampista permanece en Argentina mientras se recupera de una inflamación en el isquiotibial izquierdo. La intención del cuerpo técnico es que pueda regresar cuanto antes y, si la evolución es favorable, apunta a reaparecer este mismo fin de semana.
Boca lo necesita. Después de afrontar la revancha ante Recoleta, el Xeneize tendrá que visitar a Racing en el Cilindro y Paredes podría volver a estar disponible para ese compromiso. Mientras tanto, Arruabarrena deberá encontrar la fórmula para que Boca funcione sin su capitán y sostenga en Paraguay la ventaja conseguida en el partido de ida.
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