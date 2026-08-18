Boca va por la clasificación sin Leandro Paredes: cómo le fue cada vez que faltó el capitán

Ahora, Arruabarrena tendrá que decidir quién ocupará el lugar del número cinco. Milton Delgado y Santiago Ascacíbar aparecen como alternativas para el mediocampo, mientras que Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech son los principales candidatos para completar el sector. El entrenador también analiza una variante táctica y podría modificar el esquema para volver al 4-2-3-1, una posibilidad que le permitiría compensar la ausencia de Paredes con una estructura diferente.

¿Cuándo vuelve Leandro Paredes?

El mediocampista permanece en Argentina mientras se recupera de una inflamación en el isquiotibial izquierdo. La intención del cuerpo técnico es que pueda regresar cuanto antes y, si la evolución es favorable, apunta a reaparecer este mismo fin de semana.

Boca lo necesita. Después de afrontar la revancha ante Recoleta, el Xeneize tendrá que visitar a Racing en el Cilindro y Paredes podría volver a estar disponible para ese compromiso. Mientras tanto, Arruabarrena deberá encontrar la fórmula para que Boca funcione sin su capitán y sostenga en Paraguay la ventaja conseguida en el partido de ida.