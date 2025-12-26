El histórico descubrimiento que hizo el Ejército de Francia a casi 3 mil metros de profundidad
El hallazgo, cerca de Saint-Tropez, se convirtió en el yacimiento subacuático más profundo jamás registrado en Europa.
El Ejército de Francia descubrió un barco mercante del siglo XVI a 2.567 metros de profundidad en el mar Mediterráneo. El hallazgo tuvo lugar frente a las costas de Saint-Tropez y se trata del naufragio más profundo registrado en la historia marítima europea.
El barco fue bautizado como "Camarat 4" debido a ubicación cercana al cabo de Camarat. Pese a la cantidad de tiempo que pasó desde el naufragio, el navío se encuentra en un buen estado de conservación gracias a las condiciones extremas del entorno: presión, ausencia de luz y de corrientes marinas y temperaturas frías extremas evitaron la degradación.
La detección inicial se realizó mediante drones submarinos operados de forma remota con cámaras 4K, sistemas de mapeo 3D y brazos robóticos de alta precisión que permitieron extraer las piezas y manipular objetos milimétricos sin alterar el yacimiento.
De esta forma, los investigadores pudieron registrar imágenes en alta definición tanto del barco como de su cargamento.
En la embarcación se encontraron más de 200 jarras de cerámica decoradas con motivos florales y símbolos religiosos, reflejando el arte, el estilo y la espiritualidad de la época. Las piezas también permitieron analizar la magnitud de las redes comerciales que conectaban a los pueblos mediterráneos durante el Renacimiento.
Además de las cerámicas, el barco transportaba barras de hierro envueltas en fibras vegetales para protegerlas de la humedad. Ese metal era considerado estratégico en aquel entonces para la producción de herramientas, armas y material de construcción. El hallazgo también incluyó un cañón, símbolo de la necesidad de defensa frente a ataques en rutas marítimas dominadas por los piratas de la época.
El proyecto fue posible gracias a la colaboración entre el Departamento de Investigación Arqueológica Subacuática y Submarina (DRASSM) y la Armada Francesa.
Con este hallazgo, Francia estableció un récord nacional de exploración arqueológica submarina en aguas profundas y el Camarat 4 pasó a formar parte de los naufragios más profundos hallados en toda Europa.
