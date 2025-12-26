El histórico descubrimiento que hizo el Ejército de Francia a casi 3 mil metros de profundidad

barco mercante francia

Además de las cerámicas, el barco transportaba barras de hierro envueltas en fibras vegetales para protegerlas de la humedad. Ese metal era considerado estratégico en aquel entonces para la producción de herramientas, armas y material de construcción. El hallazgo también incluyó un cañón, símbolo de la necesidad de defensa frente a ataques en rutas marítimas dominadas por los piratas de la época.

barco mercante francia

El proyecto fue posible gracias a la colaboración entre el Departamento de Investigación Arqueológica Subacuática y Submarina (DRASSM) y la Armada Francesa.

Con este hallazgo, Francia estableció un récord nacional de exploración arqueológica submarina en aguas profundas y el Camarat 4 pasó a formar parte de los naufragios más profundos hallados en toda Europa.