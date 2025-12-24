Marino Hinestroza, cada vez más cerca de Boca: el guiño del colombiano que ilusiona a los hinchas

Según trascendió, la operación se cerraría por una cifra cercana a los cinco millones de dólares y el futbolista firmaría contrato con Boca hasta fines de 2029. La planificación del club es que Hinestroza viaje a Buenos Aires a comienzos de la próxima semana, se someta a la revisión médica y pueda incorporarse al plantel el 2 de enero, fecha en la que comenzará la pretemporada.