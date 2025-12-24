Marino Hinestroza, cada vez más cerca de Boca: el guiño del colombiano que ilusiona a los hinchas
El futbolista dio señales claras en redes sociales y todo indica que será el primer refuerzo del Xeneize en este mercado de pases.
Boca está a punto de abrochar a su primer refuerzo del mercado de pases y el protagonista es Marino Hinestroza. El propio delantero colombiano de 23 años alimentó las versiones con un sugestivo posteo en sus redes sociales que fue interpretado como un claro guiño a su inminente llegada al club de la Ribera.
En una historia publicada en su cuenta de Instagram, el actual jugador de Atlético Nacional compartió la imagen de un corazón azul, otro amarillo y un reloj de arena, una combinación que rápidamente encendió la ilusión de los hinchas y dio a entender que la confirmación oficial es apenas cuestión de tiempo.
Según trascendió, la operación se cerraría por una cifra cercana a los cinco millones de dólares y el futbolista firmaría contrato con Boca hasta fines de 2029. La planificación del club es que Hinestroza viaje a Buenos Aires a comienzos de la próxima semana, se someta a la revisión médica y pueda incorporarse al plantel el 2 de enero, fecha en la que comenzará la pretemporada.
Si bien Santos también mostró interés en el atacante, Boca logró imponerse en la negociación y quedó mejor posicionado para quedarse con el pase. Además, el propio jugador ya había dado señales de que su ciclo en Atlético Nacional estaba llegando a su fin: tras consagrarse campeón de la Copa Colombia hace apenas una semana, realizó declaraciones que dejaron entrever su decisión de buscar nuevos desafíos.
Lo cierto es que el jugador tenía decidido dejar Atlético Nacional, ya que tras ganar la Copa Colombia con su club hace una semana había realizado declaraciones que daban a entender su determinación. En el medio las negociaciones avanzaron a paso a firme y en breve se hará el anuncio esperado.
