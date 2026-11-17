Insólito: en Brasil grupo de indígenas aislados salió de la selva desnudo y armado con arcos y flechas
Eran unos 20 miembros del pueblo awá que pidieron alimentos en una aldea de Maranhão. Su extrema delgadez encendió alarmas por el avance de la tala ilegal.
Un grupo integrado por alrededor de 20 indígenas aislados, desnudos y armados con arcos y flechas, salió de la selva amazónica e irrumpió de manera inesperada en una comunidad del noreste de Brasil en busca de comida. El episodio quedó registrado en video y despertó una fuerte alarma entre organizaciones indigenistas debido a los evidentes signos de desnutrición que presentaban varios de sus integrantes.
De acuerdo con la información difundida este martes por la organización Survival International, los visitantes pertenecen al pueblo awá y se aproximaron hasta una aldea de la etnia guajajara y un puesto gubernamental situados dentro de la Tierra Indígena Arariboia, en el estado de Maranhão.
Cómo fue el encuentro y el pedido de alimentos
En las imágenes grabadas por los propios pobladores locales se observa a hombres, mujeres y niños semiocultos en el borde de la vegetación, luciendo collares tradicionales y portando largas flechas y telas cruzadas sobre el torso para cargar a los más pequeños.
Según relataron líderes comunitarios, los integrantes del grupo pidieron específicamente ñames, un tubérculo habitual en la dieta de la región, recibieron provisiones y algunos objetos básicos por parte de los guajajaras y permanecieron apenas unos instantes antes de volver a internarse en la espesura del bosque.
"El estado físico de algunos miembros, especialmente los niños y los ancianos, generó preocupación entre los pobladores, que relataron signos evidentes de una acentuada delgadez", advirtió la Coordinación de las Organizaciones y Articulaciones de los Pueblos Indígenas de Maranhão (Coapima), que además alertó sobre el grave riesgo sanitario que implica cualquier contacto no planificado debido a la falta de inmunidad de estos grupos frente a enfermedades comunes.
La amenaza de la invasión ilegal en su territorio
Aunque los awá son reconocidos por su destreza como cazadores y recolectores autosuficientes, especialistas señalaron que el avance constante de madereros, cazadores furtivos y ganaderos ilegales sobre la reserva de Arariboia estaría reduciendo drásticamente sus fuentes naturales de sustento.
"La aparición de ese grupo es un indicio preocupante de cómo la continua invasión de los bosques de los pueblos no contactados pone en peligro real a indígenas que de otro modo serían autosuficientes", sostuvo Caroline Pearce, directora de Survival, al reclamar mayor presupuesto y protección estatal al gobierno brasileño.
Por su parte, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) confirmó mediante un comunicado que sus equipos técnicos ya monitorean el área y evalúan los reportes sobre el estado de salud del grupo. Actualmente existen al menos 196 pueblos no contactados en diez países, de los cuales más del 90% habita en la selva amazónica.
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