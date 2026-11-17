La amenaza de la invasión ilegal en su territorio

Aunque los awá son reconocidos por su destreza como cazadores y recolectores autosuficientes, especialistas señalaron que el avance constante de madereros, cazadores furtivos y ganaderos ilegales sobre la reserva de Arariboia estaría reduciendo drásticamente sus fuentes naturales de sustento.

"La aparición de ese grupo es un indicio preocupante de cómo la continua invasión de los bosques de los pueblos no contactados pone en peligro real a indígenas que de otro modo serían autosuficientes", sostuvo Caroline Pearce, directora de Survival, al reclamar mayor presupuesto y protección estatal al gobierno brasileño.

Por su parte, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) confirmó mediante un comunicado que sus equipos técnicos ya monitorean el área y evalúan los reportes sobre el estado de salud del grupo. Actualmente existen al menos 196 pueblos no contactados en diez países, de los cuales más del 90% habita en la selva amazónica.