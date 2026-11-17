La Justicia de Brasil rechazó un juicio abreviado para la abogada argentina acusada de racismo
Desestimó la propuesta de la defensa para cerrar de manera anticipada el caso de Agostina Páez, por lo que la investigación continúa.
La causa judicial que involucra a la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de haber protagonizado un episodio de discriminación racial en Brasil, sumó un nuevo capítulo este martes luego de que la Justicia de ese país rechazara la posibilidad de avanzar con un juicio abreviado para resolver el expediente.
La decisión fue confirmada por el abogado defensor Sebastián Robles, quien explicó que la propuesta había sido presentada ante la Fiscalía la semana pasada con el objetivo de encontrar una salida procesal más rápida.
Pese al revés, desde la defensa buscaron relativizar el alcance de la resolución y que, según el letrado, la negativa no altera sustancialmente la situación de la causa y el expediente continúa en la misma etapa en la que se encontraba meses atrás.
El escandaloso caso de Agostina Páez
Como se sabe, la abogada Agostina Páez, de 29 años, fuera acusada de realizar gestos considerados racistas contra tres mozos de un establecimiento gastronómico ubicado en el barrio carioca de Ipanema.
El episodio generó una fuerte condena pública debido a la estricta legislación brasileña en materia de discriminación racial y la joven fue detenida procesada, logrando regresar a la Argentina después de abonar una fianza de US$18.500.
No obstante, continúa sometida al proceso judicial abierto en Brasil, y las partes aguardan la resolución que determinará el futuro de la causa y las eventuales responsabilidades penales que puedan surgir de la investigación.
En Brasil, los delitos vinculados al racismo y la discriminación racial suelen recibir un tratamiento especialmente riguroso por parte de la Justicia, lo que explica la atención que ha despertado este expediente en ambos países.
Con el rechazo al juicio abreviado, el proceso deberá seguir su curso ordinario hasta que los magistrados adopten una decisión definitiva sobre el caso, lo que eventualmente podría derivar en una condena de prisión para la joven oriunda de Santiago del Estero.
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