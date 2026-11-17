No obstante, continúa sometida al proceso judicial abierto en Brasil, y las partes aguardan la resolución que determinará el futuro de la causa y las eventuales responsabilidades penales que puedan surgir de la investigación.

En Brasil, los delitos vinculados al racismo y la discriminación racial suelen recibir un tratamiento especialmente riguroso por parte de la Justicia, lo que explica la atención que ha despertado este expediente en ambos países.

Con el rechazo al juicio abreviado, el proceso deberá seguir su curso ordinario hasta que los magistrados adopten una decisión definitiva sobre el caso, lo que eventualmente podría derivar en una condena de prisión para la joven oriunda de Santiago del Estero.