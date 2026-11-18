Brasil aplicará una dura sanción a los clubes que no paguen los salarios: qué les pasará
La Confederación Brasileña de Fútbol implementará un nuevo sistema de control financiero desde 2028.
El fútbol brasileño endurecerá los controles económicos sobre sus instituciones. A partir de 2028, los clubes deberán acreditar que están al día con sus obligaciones salariales ante la Agencia Nacional de Regulación y Sostenibilidad del Fútbol, organismo encargado de supervisar el cumplimiento del Fair Play Financiero.
La medida contempla sanciones deportivas para aquellos equipos que acumulen deudas. En caso de no regularizar su situación, podrán comenzar los campeonatos con tres puntos menos, una penalización que busca evitar los atrasos en los pagos y garantizar una mayor estabilidad económica.
Los controles serán mensuales y abarcarán los salarios de futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos y demás trabajadores de las instituciones. También se revisarán los derechos de imagen, los premios y las obligaciones impositivas.
Las sanciones para los clubes que adeuden salarios en Brasil
El reglamento establecerá penalizaciones progresivas de acuerdo con el tiempo que los equipos mantengan sus compromisos impagos:
-
30 días adicionales de demora: prohibición para inscribir nuevos refuerzos.
60 días adicionales de demora: bloqueo de incorporaciones durante un mercado de pases completo.
90 días adicionales de demora: descuento de tres puntos en la tabla de posiciones. Si la sanción llega después de la fecha 20, se aplicará en el campeonato siguiente.
Por qué Brasil implementará el Fair Play Financiero
La decisión responde a la delicada situación económica que atraviesan varias instituciones del fútbol brasileño. Entre 2023 y 2025, el gasto destinado a incorporaciones aumentó un 135%, mientras que durante 2026 nueve de los 20 equipos de la máxima categoría registraron demoras en el pago de salarios.
El nuevo mecanismo tendrá una etapa preventiva hasta su implementación definitiva en 2028. Sin embargo, los equipos de la Serie B podrán comenzar a recibir descuentos de puntos desde 2027. De esta manera, el país vecino busca poner límites a los problemas financieros de sus clubes y establecer consecuencias deportivas concretas para quienes no cumplan con sus obligaciones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario