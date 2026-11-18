El nuevo mecanismo tendrá una etapa preventiva hasta su implementación definitiva en 2028. Sin embargo, los equipos de la Serie B podrán comenzar a recibir descuentos de puntos desde 2027. De esta manera, el país vecino busca poner límites a los problemas financieros de sus clubes y establecer consecuencias deportivas concretas para quienes no cumplan con sus obligaciones.