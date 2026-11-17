Pidió presupuesto para un departamento en Brasil y otro en la Costa Atlántica y se sorprendió con los precios
La temporada de verano es el pico máximo del turismo para la Costa Atlántica bonaerense, pero este año los precios no son competitivos con respecto a Brasil.
Una usuaria de X se hizo viral este martes al mostrar la diferencia de precios de un alquiler en Brasil y uno en Villa Gesell para ir de vacaciones al mar este verano, lo que prueba que la ley de oferta y demanda es realmente ineludible.
La temporada de verano suele ser el pico más alto de actividad para las localidades de la Costa Atlántica, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero cuando Romy buscó alojamiento en Villa Gesell se encontró con unos precios que estaban muy lejos de su prespuesto.
"Departamento frente al mar en Brasil/departamento frente al mar en Villa Gesell. ¡Qué mal se vive en el país comunista de Lula, che!", ironizó la usuaria al mostrar en X las capturas de ambos alquileres.
Mientras en Villa Gesell le exigían un alquiler mínimo de tres noches y le pedían entre 1600 y 2450 dólares por una semana de alojamiento para dos personas, presumiblemente durante la temporada de verano 2026/2027, en Brasil era otro el cantar. Y los números.
La usuaria mostró una captura de una reserva hecha a un alojamiento el municipio de Ipojuca, en el estado de Pernambuco, donde por 221,48 dólares ya tenía asegurado un lugar desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre de este año.
Un poco por la ironía de comprobar por qué tantos argentinos eligen Brasil para pasar sus vacaciones de verano y otro poco porque las críticas al país vecino no tardaron en hacerse oír tras la reciente victoria electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la usuaria compartió las fotos como una prueba del estado actual de las dos economías más grandes de Sudamérica.
Como era de esperarse, los comentarios en X se inclinaron por criticar el estado actual de la economía argentina, que convirtió los alquileres de verano en un lujo incluso cuando son en pesos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario