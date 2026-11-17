Un poco por la ironía de comprobar por qué tantos argentinos eligen Brasil para pasar sus vacaciones de verano y otro poco porque las críticas al país vecino no tardaron en hacerse oír tras la reciente victoria electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la usuaria compartió las fotos como una prueba del estado actual de las dos economías más grandes de Sudamérica.

Como era de esperarse, los comentarios en X se inclinaron por criticar el estado actual de la economía argentina, que convirtió los alquileres de verano en un lujo incluso cuando son en pesos.