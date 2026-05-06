La argentina Solana Sierra avanza con autoridad en su debut absoluto en el WTA 1000 de Roma
La tenista argentina con mejor ranking derrotó a Tamara Korpatsch en sets corridos y se metió en la segunda ronda del certamen italiano.
El presente de Solana Sierra sobre la gira europea de polvo de ladrillo es inmejorable. Tras haber alcanzado los octavos de final en el WTA 1000 de Madrid, la mejor raqueta femenina de la Argentina hizo su debut absoluto en el cuadro principal del WTA 1000 de Roma con una actuación sólida. En la Cancha 14 del Foro Itálico, superó a la alemana Tamara Korpatsch por 6-3 y 6-1.
La tenista nacida en Mar del Plata llegó a la capital italiana posicionada en el puesto número 72 del Ranking de la WTA, luego de haber escalado 16 ubicaciones tras su gran actuación en Madrid —donde dejó en el camino a jugadoras como Magdalena Frech y Zeynep Sönmez antes de caer ante Karolina Pliskova—. Una nueva victoria en el torneo romano le permitiría a Sierra meterse por primera vez en el Top 60 del ranking mundial.
Al igual que ocurrió en la capital española, donde la baja de Amanda Anisimova le abrió un valioso camino en el torneo, la fortuna parece sonreírle a la argentina en el cuadro italiano. La británica Emma Raducanu (campeona del US Open 2021) se retiró del torneo, lo que le permitirá a Sierra enfrentarse en la segunda ronda a la ucraniana Anhelina Kalinina (93° del mundo), quien proviene de la fase previa (qualy).
La jornada de los argentinos en el cuadro masculino
En el Masters 1000 de Roma, la jornada de este miércoles tuvo resultados dispares para los representantes nacionales:
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Sebastián Báez: Fue el único argentino en conseguir una victoria en el cuadro masculino, al imponerse en dos sets (6-3 y 7-6) frente al estadounidense Jenson Brooksby.
Camilo Ugo Carabelli: Cayó en un partido muy parejo frente al kazajo Aleksandr Shevchenko (3-6, 6-4 y 6-7).
Francisco Comesaña: Llegó desde la qualy pero fue superado por el alemán Jan-Lennard Struff por 6-2 y 6-4.
Marco Trungelliti: Tras ganar el primer set por un contundente 6-0, no pudo mantener la ventaja y terminó cayendo ante el estadounidense Zachary Svajda (4-6 y tie break en el definitivo).
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