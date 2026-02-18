Sorpresa en San Lorenzo: Carlos "Roca" Sánchez dejará de ser el mánager

La salida se enmarca en una etapa de transición institucional que tendrá elecciones el próximo 30 de mayo. Con la intención de reordenar el área futbolística, la actual comisión directiva considera que el ciclo del exmediocampista está cumplido y ya analiza alternativas para ocupar el cargo. La idea es incorporar un perfil con fuerte identificación con el club y capacidad de gestión en un momento sensible.