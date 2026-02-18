Sorpresa en San Lorenzo: Carlos "Roca" Sánchez dejará de ser el mánager
La dirigencia transitoria decidió no renovar el contrato del colombiano, quien dejará su cargo a fines de febrero en medio de un contexto institucional todavía frágil.
En un escenario todavía atravesado por tensiones internas y reacomodamientos dirigenciales, San Lorenzo resolvió no extender el vínculo de Carlos “La Roca” Sánchez como mánager. El colombiano culminará su contrato a fines de febrero, en una determinación adoptada por la conducción provisoria que encabeza Sergio Costantino.
La salida se enmarca en una etapa de transición institucional que tendrá elecciones el próximo 30 de mayo. Con la intención de reordenar el área futbolística, la actual comisión directiva considera que el ciclo del exmediocampista está cumplido y ya analiza alternativas para ocupar el cargo. La idea es incorporar un perfil con fuerte identificación con el club y capacidad de gestión en un momento sensible.
Sánchez había llegado a Boedo en enero de 2023 como futbolista y, bajo la conducción de Rubén Insua, disputó 50 encuentros, en 40 de ellos como titular. Su experiencia y liderazgo le permitieron ganarse un espacio en el vestuario. Tras un breve paso por Barracas Central en octubre de 2024, decidió retirarse de la actividad profesional.
A los 38 años, aceptó la propuesta de Marcelo Moretti para integrarse al Departamento de Fútbol como mánager, en una gestión atravesada por cuestionamientos y dificultades económicas. Desde ese rol, actuó como nexo entre dirigentes y plantel, especialmente en momentos delicados marcados por atrasos salariales y promesas incumplidas que afectaron la estabilidad interna.
Sin embargo, este cierre deja al descubierto cuestiones incómodas. Entre ellas, una deuda pendiente cuyo monto no trascendió y que habría acelerado la decisión de poner punto final a su etapa en el club. Más allá de su compromiso durante los meses más turbulentos, la nueva conducción apuesta a iniciar una etapa diferente en busca de mayor previsibilidad y orden.
El desafío para la institución de Boedo será reconstruir confianza y estabilidad en un año clave. La salida de La Roca no es un hecho aislado, sino parte de una reestructuración más amplia que intentará encaminar el rumbo deportivo e institucional en medio de una transición que aún no encuentra calma definitiva.
