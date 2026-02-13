Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. San Lorenzo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Unión vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura.
Unión y San Lorenzo, ambos equipos necesitados de alegrías y de regularidad, chocan este viernes en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de Argentina en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Ariel Penel. Se podrá ver por TNT Sports.
Unión de Santa Fe atraviesa un presente complejo que contrasta con el sólido cierre de año que tuvo en 2025. El equipo dirigido por Leonardo Madelón no logra encontrar el rumbo en este inicio de temporada: tras la reciente caída 1-0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, el "Tatengue" quedó relegado de los puestos de vanguardia en el Grupo A.
Por su parte, San Lorenzo llega a este duelo inmerso en un clima de tensión y cuestionamientos. La derrota en el clásico ante Huracán profundizó el malestar tanto en las tribunas como en los despachos, evidenciando una crisis que mezcla lo deportivo con lo institucional.
Formaciones de Unión vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pitton, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón o Guzmán Corujo, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Gregorio Rodríguez o Facundo Gulli. DT: Damián Ayude.
Cómo ver en vivo Unión vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO
