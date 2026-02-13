Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. San Lorenzo

Unión de Santa Fe atraviesa un presente complejo que contrasta con el sólido cierre de año que tuvo en 2025. El equipo dirigido por Leonardo Madelón no logra encontrar el rumbo en este inicio de temporada: tras la reciente caída 1-0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, el "Tatengue" quedó relegado de los puestos de vanguardia en el Grupo A.