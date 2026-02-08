Clima tenso en el Ducó: agresiones a jugadores de San Lorenzo antes del clásico con Huracán
Hinchas del Globo protagonizaron incidentes previos al clásico ante el Cuervo, con un escupitajo a José Devecchi y un golpe lanzado a Diego Herazo.
El clásico entre Huracán y San Lorenzo comenzó con un clima cargado de tensión en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Antes del inicio del partido, jugadores del Ciclón fueron agredidos por plateístas del Globo, con un escupitajo a José Devecchi y un golpe lanzado a Diego Herazo.
El duelo interzonal de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 sumó un capítulo polémico incluso antes del pitazo inicial. Cuando los futbolistas del equipo visitante se retiraban del campo de juego rumbo al vestuario, se produjeron una serie de agresiones que encendieron aún más un clásico históricamente caliente.
La primera situación se dio cuando José Devecchi, arquero suplente del Ciclón, abandonaba el campo de juego tras el calentamiento. En medio de una lluvia de insultos, un joven hincha de Huracán se acercó a la baranda de la platea y le lanzó un escupitajo, una escena que dejó visiblemente sorprendido al futbolista azulgrana.
Minutos después del primer ida y vuelta, el clima se volvió todavía más hostil. El resto de los jugadores de San Lorenzo se dirigía al vestuario para recibir las últimas indicaciones del entrenador Damián Ayude, cuando los insultos por parte de los plateístas del Globo escalaron a una agresión física. En ese momento, uno de los hinchas lanzó un golpe direccionado a Diego Herazo, que no llegó a impactar, pero provocó un fuerte revuelo.
La ausencia de una manga que separara a los futbolistas del público permitió que los hinchas quedaran a escasos centímetros de los jugadores visitantes, una situación que facilitó los incidentes y elevó la tensión en la previa del encuentro que terminó ganando el equipo de Diego Martínez gracias al gol de Jordy Caicedo, de cabeza, a los cinco minutos del segundo tiempo.
