Clima tenso en el Ducó: agresiones a jugadores de San Lorenzo antes del clásico con Huracán

INCREÍBLE MOMENTO EN EL DUCÓ: San Lorenzo se retiraba de la entrada en calor y un hincha ¡tiró una piña! desde la tribuna. pic.twitter.com/u0KCnxG9PY — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

Minutos después del primer ida y vuelta, el clima se volvió todavía más hostil. El resto de los jugadores de San Lorenzo se dirigía al vestuario para recibir las últimas indicaciones del entrenador Damián Ayude, cuando los insultos por parte de los plateístas del Globo escalaron a una agresión física. En ese momento, uno de los hinchas lanzó un golpe direccionado a Diego Herazo, que no llegó a impactar, pero provocó un fuerte revuelo.