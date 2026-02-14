No levantan cabeza: Unión y San Lorenzo igualaron sin goles en Santa Fe por el Torneo Apertura

Por su parte, San Lorenzo llegó a este duelo inmerso en un clima de tensión y cuestionamientos. La derrota en el clásico ante Huracán profundizó el malestar tanto en las tribunas como en los despachos, evidenciando una crisis que mezcla lo deportivo con lo institucional. El rendimiento irregular mantiene al club en un estado de incertidumbre política y futbolística que obliga a buscar un resultado positivo con urgencia.