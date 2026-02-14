No levantan cabeza: Unión y San Lorenzo igualaron sin goles en Santa Fe por el Torneo Apertura
El "Tatengue" y el "Ciclón" no lograron cortar la racha irregular en el marco de la continuidad de la quinta fecha del certamen.
Unión y San Lorenzo, ambos equipos necesitados de alegrías y de regularidad, igualaron sin goles este viernes en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugó desde las 22.15 horas de Argentina en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Ariel Penel.
Resultado en vivo:
Cómo llegaron ambos equipos a este duelo
Unión de Santa Fe atraviesa un presente complejo que contrasta con el sólido cierre de año que tuvo en 2025. El equipo dirigido por Leonardo Madelón no logra encontrar el rumbo en este inicio de temporada: tras la reciente caída 1-0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, el "Tatengue" quedó relegado de los puestos de vanguardia en el Grupo A. La falta de fluidez en su juego empieza a generar preocupación en la capital santafesina.
Por su parte, San Lorenzo llegó a este duelo inmerso en un clima de tensión y cuestionamientos. La derrota en el clásico ante Huracán profundizó el malestar tanto en las tribunas como en los despachos, evidenciando una crisis que mezcla lo deportivo con lo institucional. El rendimiento irregular mantiene al club en un estado de incertidumbre política y futbolística que obliga a buscar un resultado positivo con urgencia.
Formaciones de Unión vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026
Datos de Unión vs. San Lorenzo
- Hora: 22.15.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Ariel Penel.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- Estadio: 15 de Abril (Santa Fe).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario