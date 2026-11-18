Por qué la Conmebol busca un nuevo formato

El motivo principal está en el Mundial 2030. Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su clasificación por ser sedes de los partidos inaugurales, así que solo siete de las diez selecciones de la Conmebol van a pelear por un lugar. Con un título en disputa, todas tendrían un objetivo deportivo, incluso las que ya tienen el pasaje. De esa forma, la Conmebol buscaría mantener el interés y la competitividad de cada fecha.