El cambio que analiza la Conmebol para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030
Ignacio Alonso, presidente de la AUF, adelantó que las Eliminatorias Sudamericanas podrían tener un formato estilo Nations League, con un trofeo.
La Conmebol analiza un cambio importante en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030. Según adelantó Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el próximo proceso clasificatorio podría dejar el clásico todos contra todos y adoptar un formato parecido al de la UEFA Nations League, con un título en juego.
El dirigente habló con Carve Deportiva antes del amistoso de Uruguay ante República Dominicana. Ahí aseguró que “la próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones”, y presentó el cambio como el comienzo de una nueva etapa para el fútbol sudamericano. La idea central es que las selecciones compitan por un trofeo, además de por el boleto a la Copa del Mundo.
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Por qué la Conmebol busca un nuevo formato
El motivo principal está en el Mundial 2030. Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su clasificación por ser sedes de los partidos inaugurales, así que solo siete de las diez selecciones de la Conmebol van a pelear por un lugar. Con un título en disputa, todas tendrían un objetivo deportivo, incluso las que ya tienen el pasaje. De esa forma, la Conmebol buscaría mantener el interés y la competitividad de cada fecha.
Qué falta definir del nuevo formato
Por ahora, la Conmebol no confirmó oficialmente el cambio. Quedan por resolver varios puntos:
- Cómo se repartirán los puntos
- Si se mantiene el todos contra todos o se juega por grupos
- Cuándo arranca el nuevo proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030
Tampoco está claro cómo se combinaría el trofeo con la clasificación de los equipos que no son sede.
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