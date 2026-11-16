Se empieza a armar la Libertadores 2027: los clasificados y quiénes todavía pueden entrar

La situación de los equipos argentinos

Belgrano fue el primer representante nacional en conseguir su clasificación, luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026. Boca y Rosario Central también garantizaron su presencia en la Libertadores, con posibilidades de acceder directamente a la fase de grupos.

Argentinos Juniors, en cambio, todavía debe resolver desde qué instancia comenzará su participación. Los cupos argentinos se distribuirán de la siguiente manera:

Argentina 1: campeón del Torneo Apertura 2026 (Belgrano).

Argentina 2: campeón del Torneo Clausura 2026.

Argentina 3: campeón de la Copa Argentina 2026.

Argentina 4: primero de la tabla anual.

Argentina 5: segundo de la tabla anual.

Argentina 6: tercero de la tabla anual.

Boca todavía puede clasificarse como Conmebol 2 o mediante los puestos Argentina 2, 3 o 4. Rosario Central puede ocupar los lugares 2, 4 o 5, mientras que Argentinos Juniors tiene posibilidades de ingresar como Argentina 2, 4, 5 o 6.

Cómo se distribuyen los cupos de la Copa Libertadores 2027 por país

Bolivia

Los cuatro lugares se repartirán entre el campeón, el subcampeón, el tercero de la Primera División y el ganador de la Copa Bolivia. Bolívar y Always Ready pueden ocupar cualquiera de esas posiciones.

Brasil

Brasil tendrá siete representantes: los cuatro primeros del Brasileirao, el campeón y subcampeón de la Copa de Brasil y el quinto del campeonato local, según el orden de asignación. Flamengo y Palmeiras ya tienen garantizada una plaza. Cruzeiro puede ocupar distintos puestos, mientras que Gremio será Brasil 5 o Brasil 7, siempre que evite el descenso a la Serie B.

Chile

Colo Colo ya aseguró su lugar como campeón de la Liga de Primera. Coquimbo Unido, ganador de la Copa de la Liga, deberá disputar las fases preliminares. Los otros dos cupos se definirán mediante el campeonato local y la Serie Pre-Libertadores.

Colombia

Junior ya tiene asegurada su clasificación como campeón del Apertura. Atlético Nacional todavía puede conseguir uno de los puestos restantes, que se repartirán entre el campeón del Finalización y los mejores ubicados en la tabla de reclasificación.

Ecuador

Independiente del Valle y Macará ya tienen su lugar en la fase de grupos. Universidad Católica, finalista de la Copa Ecuador, ingresará a las rondas previas como Ecuador 3 o Ecuador 4.

Paraguay

Olimpia ya está clasificado directamente a la fase de grupos. Recoleta, campeón de la Copa Paraguay, deberá comenzar en las instancias preliminares. Los otros dos lugares se definirán según los torneos Apertura, Clausura y la tabla acumulada.

Perú

Alianza Lima tiene asegurada su clasificación como finalista de la Liga 1 y puede ingresar como Perú 1 o 2. Universitario todavía puede ocupar los primeros tres lugares, mientras que Melgar disputará las fases previas.

Uruguay

Los cuatro representantes surgirán del Campeonato Uruguayo, la tabla anual y la Copa Uruguay. Todavía no hay clasificados confirmados.

Venezuela

Metropolitanos ya tiene su lugar en la fase de grupos y Deportivo La Guaira disputará las rondas preliminares. Carabobo y Deportivo Táchira todavía pueden quedarse con los puestos principales del reparto venezolano.

Cuándo comienza la Copa Libertadores 2027

El calendario previsto para la próxima edición contempla tres instancias clasificatorias antes del comienzo de la fase de grupos.

Fases preliminares: del 2 de febrero al 11 de marzo de 2027.

Inicio de la fase de grupos: 6 de abril de 2027.

Además de los cupos que todavía deben resolverse en cada campeonato nacional, habrá dos plazas correspondientes a los campeones de la Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026. Estudiantes y Palmeiras definirán el primer título, mientras que Boca y Atlético Mineiro disputarán el segundo.