Se empieza a armar la Libertadores 2027: los clasificados y quiénes todavía pueden entrar
Ya cuenta con cuatro representantes argentinos confirmados. Todavía restan definirse 22 lugares y varias posiciones de ingreso a la fase de grupos.
La Copa Libertadores 2027 comienza a tomar forma mientras Estudiantes y Palmeiras se preparan para disputar la final de la actual edición. Hasta el momento, 25 equipos ya aseguraron su participación en el próximo torneo, aunque todavía hay varios cupos cuya ubicación dependerá de los resultados de las competencias locales.
Argentina tiene cuatro representantes confirmados: Belgrano, Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors. Sin embargo, no todos comenzarán desde la misma instancia: tres tienen posibilidades de ingresar directamente a la fase de grupos, mientras que el Bicho, por ahora, deberá disputar las rondas preliminares.
Los equipos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027
En total, la competencia contará con 47 equipos y todavía quedan 22 plazas disponibles. Hasta el momento, 12 clubes tienen asegurada su presencia en la etapa principal del certamen:
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Argentina: Belgrano, Boca y Rosario Central.
Brasil: Flamengo y Palmeiras.
Chile: Colo Colo.
Colombia: Junior.
Ecuador: Independiente del Valle y Macará.
Paraguay: Olimpia.
Perú: Alianza Lima.
Venezuela: Metropolitanos.
Otros ocho equipos tienen garantizada su participación en alguna de las fases clasificatorias, aunque todavía pueden mejorar su ubicación. Entre ellos aparecen Argentinos Juniors, Bolívar, Always Ready, Cruzeiro, Atlético Nacional, Universitario, Carabobo y Deportivo Táchira.
Por su parte, Coquimbo Unido, Universidad Católica de Ecuador, Recoleta, Melgar y Deportivo La Guaira ya tienen como destino las instancias preliminares.
La situación de los equipos argentinos
Belgrano fue el primer representante nacional en conseguir su clasificación, luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026. Boca y Rosario Central también garantizaron su presencia en la Libertadores, con posibilidades de acceder directamente a la fase de grupos.
Argentinos Juniors, en cambio, todavía debe resolver desde qué instancia comenzará su participación. Los cupos argentinos se distribuirán de la siguiente manera:
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Argentina 1: campeón del Torneo Apertura 2026 (Belgrano).
Argentina 2: campeón del Torneo Clausura 2026.
Argentina 3: campeón de la Copa Argentina 2026.
Argentina 4: primero de la tabla anual.
Argentina 5: segundo de la tabla anual.
Argentina 6: tercero de la tabla anual.
Boca todavía puede clasificarse como Conmebol 2 o mediante los puestos Argentina 2, 3 o 4. Rosario Central puede ocupar los lugares 2, 4 o 5, mientras que Argentinos Juniors tiene posibilidades de ingresar como Argentina 2, 4, 5 o 6.
Cómo se distribuyen los cupos de la Copa Libertadores 2027 por país
Bolivia
- Los cuatro lugares se repartirán entre el campeón, el subcampeón, el tercero de la Primera División y el ganador de la Copa Bolivia. Bolívar y Always Ready pueden ocupar cualquiera de esas posiciones.
Brasil
- Brasil tendrá siete representantes: los cuatro primeros del Brasileirao, el campeón y subcampeón de la Copa de Brasil y el quinto del campeonato local, según el orden de asignación. Flamengo y Palmeiras ya tienen garantizada una plaza. Cruzeiro puede ocupar distintos puestos, mientras que Gremio será Brasil 5 o Brasil 7, siempre que evite el descenso a la Serie B.
Chile
- Colo Colo ya aseguró su lugar como campeón de la Liga de Primera. Coquimbo Unido, ganador de la Copa de la Liga, deberá disputar las fases preliminares. Los otros dos cupos se definirán mediante el campeonato local y la Serie Pre-Libertadores.
Colombia
- Junior ya tiene asegurada su clasificación como campeón del Apertura. Atlético Nacional todavía puede conseguir uno de los puestos restantes, que se repartirán entre el campeón del Finalización y los mejores ubicados en la tabla de reclasificación.
Ecuador
- Independiente del Valle y Macará ya tienen su lugar en la fase de grupos. Universidad Católica, finalista de la Copa Ecuador, ingresará a las rondas previas como Ecuador 3 o Ecuador 4.
Paraguay
- Olimpia ya está clasificado directamente a la fase de grupos. Recoleta, campeón de la Copa Paraguay, deberá comenzar en las instancias preliminares. Los otros dos lugares se definirán según los torneos Apertura, Clausura y la tabla acumulada.
Perú
- Alianza Lima tiene asegurada su clasificación como finalista de la Liga 1 y puede ingresar como Perú 1 o 2. Universitario todavía puede ocupar los primeros tres lugares, mientras que Melgar disputará las fases previas.
Uruguay
- Los cuatro representantes surgirán del Campeonato Uruguayo, la tabla anual y la Copa Uruguay. Todavía no hay clasificados confirmados.
Venezuela
- Metropolitanos ya tiene su lugar en la fase de grupos y Deportivo La Guaira disputará las rondas preliminares. Carabobo y Deportivo Táchira todavía pueden quedarse con los puestos principales del reparto venezolano.
Cuándo comienza la Copa Libertadores 2027
El calendario previsto para la próxima edición contempla tres instancias clasificatorias antes del comienzo de la fase de grupos.
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Fases preliminares: del 2 de febrero al 11 de marzo de 2027.
Inicio de la fase de grupos: 6 de abril de 2027.
Además de los cupos que todavía deben resolverse en cada campeonato nacional, habrá dos plazas correspondientes a los campeones de la Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026. Estudiantes y Palmeiras definirán el primer título, mientras que Boca y Atlético Mineiro disputarán el segundo.
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