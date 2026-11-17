Quién es el árbitro de la final de la Copa Libertadores: sus números con Estudiantes y Palmeiras
El venezolano Jesús Valenzuela dirigirá la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras, el 28 de noviembre en el Centenario de Montevideo.
La Conmebol confirmó que el venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, que se jugará el sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo. El juez ya dirigió al Pincha en esta edición y llega con números muy distintos con cada finalista.
El cuerpo arbitral de la final de la Copa Libertadores
Valenzuela estará acompañado por un equipo con mayoría venezolana y colombiana:
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
- Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela).
- Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela).
- Cuarto árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
- Quinto árbitro: Jhon Gallego (Colombia).
- VAR: Juan Soto (Venezuela).
- AVAR: Yender Herrera (Venezuela), Alexander Guzmán (Colombia) y David Rodríguez (Colombia).
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Los números de Jesús Valenzuela con Estudiantes y Palmeiras
El venezolano ya se cruzó con el equipo de Alexander Medina en esta Libertadores: dirigió en la serie de cuartos de final ante Corinthians, que el Pincha superó tras empatar 1-1 en UNO y ganar 1-0 en San Pablo.
En lo que va de 2026, dirigió cinco partidos de Estudiantes, con dos triunfos, dos empates y una derrota. Con Palmeiras, la estadística es mucho más favorable para el equipo brasileño: siete partidos, seis victorias y un empate, con 14 goles a favor y 2 en contra.
Valenzuela ya sabe lo que es dirigir una definición entre un equipo argentino y uno brasileño: estuvo en la vuelta de la Recopa Sudamericana 2025 entre Racing y Botafogo, que la Academia ganó 2-0 para quedarse con el título con un 4-0 global.
Sin embargo, también tiene un antecedente discutido con un club argentino: en un partido de Boca por la Copa Sudamericana 2024, no sancionó un penal sobre Edinson Cavani que generó fuertes reclamos. Para Estudiantes será la oportunidad de volver a la cima del continente, en una final a partido único en el Centenario, la cancha que eligió la Conmebol para la definición de 2026.
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