Valenzuela ya sabe lo que es dirigir una definición entre un equipo argentino y uno brasileño: estuvo en la vuelta de la Recopa Sudamericana 2025 entre Racing y Botafogo, que la Academia ganó 2-0 para quedarse con el título con un 4-0 global.

Sin embargo, también tiene un antecedente discutido con un club argentino: en un partido de Boca por la Copa Sudamericana 2024, no sancionó un penal sobre Edinson Cavani que generó fuertes reclamos. Para Estudiantes será la oportunidad de volver a la cima del continente, en una final a partido único en el Centenario, la cancha que eligió la Conmebol para la definición de 2026.