Sorteo de la Copa Sudamericana 2026: así se jugará la primera fase

Brasil (6 cupos)

San Pablo, 8º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 1)

Gremio, 9º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 2)

Bragantino, 10º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 3)

Atlético Mineiro, 11º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 4)

Santos, 12º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 5)

13° o 14° puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 6)

Corinthians: 13° puesto del Brasileirao. Puede clasificar como Brasil 6 o puede clasificar a la Copa Libertadores si es campeón de la Copa de Brasil 2025.

Vasco da Gama: 14º puesto del Brasileirao. Será Brasil 6 si pierde la final de la Copa de Brasil 2025, si no se clasificará a la Libertadores.

Chile (4 cupos)

U. de Chile, 4º puesto de la Primera División 2025 (Chile 1)

Audax Italiano, 5º puesto de la Primera División 2025 (Chile 2)

Palestino, 6º puesto de la Primera División 2025 (Chile 3)

Cobresal, 7º puesto de la Primera División 2025 (Chile 4)

Colombia (4 cupos)

Atlético Nacional de Medellín, 3° ubicado de la tabla de reclasificación de la Primera A 2025 (Colombia 1)

América de Cali, 4° ubicado de la tabla de reclasificación de la Primera A 2025 (Colombia 2)

Atlético Bucaramanga, 5º ubicado de la tabla de reclasificación de la Primera A 2025 (Colombia 3)

Millonarios, 6º ubicado de la tabla de reclasificación de la Primera A 2025 (Colombia 4)

Ecuador (4 cupos)

1° ubicado de la Fase final II de la Serie A de Ecuador 2025 (Ecuador 1)

2º ubicado de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025 (Ecuador 2)

3° ubicado de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025 (Ecuador 3)

4º ubicado de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025 (Ecuador 4)

Orense: 5º puesto de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025 asegurado, puede clasificar como Ecuador 1, Ecuador 2 o Ecuador 3.

Libertad: 6º puesto de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025 asegurado, puede clasificar como Ecuador 1, Ecuador 2 o Ecuador 3.

Paraguay (4 cupos)

Sportivo Trinidense, 4º puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2025 (Paraguay 1)

Nacional, 5º puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2025 (Paraguay 2)

Recoleta, 6º puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2025 (Paraguay 3)

Olimpia, 7º puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2025 (Paraguay 4)

Perú (4 cupos)

Alianza Atlético, 5º puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2025 (Perú 1)

Melgar, 6º puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2025 (Perú 2)

Deportivo Garcilaso, 7º puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2025 (Perú 3)

Cienciano, 8º puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2025 (Perú 4)

Uruguay (4 cupos)

Defensor Sporting, 5º puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2025 (Uruguay 1)

Boston River, 6º puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2025 (Uruguay 2)

Racing, 7º puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2025 (Uruguay 3)

Montevideo City Torque, 8º puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2025 (Uruguay 4)

Venezuela (4 cupos)

Puerto Cabello, subcampeón del Torneo Clausura 2025 (Venezuela 1)

Monagas, 3° ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2025 (Venezuela 2)

Caracas, 4º ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2025 (Venezuela 3)

Metropolitanos, 5º ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2025 (Venezuela 4)