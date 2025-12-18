Sorteo de la Copa Sudamericana 2026: así se jugará la primera fase
El sorteo de la primera instancia de la competencia se realizó este jueves y los equipos argentinos clasificados comienzan a palpitar el torneo.
La Copa Sudamericana 2026 comenzará el 3 de marzo con los partidos de ida de la Fase Previa, cuyo sorteo se realizó este jueves 18 de diciembre y no contó con equipos argentinos ni brasileños. El sorteo de la fase de grupos será en la semana del 18 de marzo y la competencia en esa instancia se iniciará el 7 de abril, con seis fechas que se disputarán hasta fines de mayo.
El sorteo de los octavos de final se llevará a cabo en la semana del 6 de junio. Los octavos se jugarán en agosto, los cuartos en septiembre y las semifinales en octubre. La final de la Sudamericana 2026 está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.
Así se jugará la primera fase de la Copa Sudamericana
Todos los clasificados a la Copa Sudamericana
Argentina (6 cupos)
- River, 4° clasificado en la tabla anual (Argentina 1)
- Racing, 5º clasificado en la tabla anual (Argentina 2)
- Deportivo Riestra, 6º clasificado en la tabla anual (Argentina 3)
- San Lorenzo, 7º clasificado en la tabla anual (Argentina 4)
- Tigre, 8º clasificado en la tabla anual (Argentina 5)
- Barracas Central, 9º clasificado en la tabla anual (Argentina 6)
Bolivia (4 cupos)
- 4º puesto de la Primera División de Bolivia 2025 (Bolivia 1)
- 5º puesto de la Primera División de Bolivia 2025 (Bolivia 2)
- 6º puesto de la Primera División de Bolivia 2025 (Bolivia 3)
- Subcampeón de la Copa Bolivia 2025 (Bolivia 4)
(Todavía resta definirse la liga boliviana y la Copa)
Brasil (6 cupos)
- San Pablo, 8º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 1)
- Gremio, 9º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 2)
- Bragantino, 10º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 3)
- Atlético Mineiro, 11º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 4)
- Santos, 12º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 5)
- 13° o 14° puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 6)
Corinthians: 13° puesto del Brasileirao. Puede clasificar como Brasil 6 o puede clasificar a la Copa Libertadores si es campeón de la Copa de Brasil 2025.
Vasco da Gama: 14º puesto del Brasileirao. Será Brasil 6 si pierde la final de la Copa de Brasil 2025, si no se clasificará a la Libertadores.
Chile (4 cupos)
- U. de Chile, 4º puesto de la Primera División 2025 (Chile 1)
- Audax Italiano, 5º puesto de la Primera División 2025 (Chile 2)
- Palestino, 6º puesto de la Primera División 2025 (Chile 3)
- Cobresal, 7º puesto de la Primera División 2025 (Chile 4)
Colombia (4 cupos)
- Atlético Nacional de Medellín, 3° ubicado de la tabla de reclasificación de la Primera A 2025 (Colombia 1)
- América de Cali, 4° ubicado de la tabla de reclasificación de la Primera A 2025 (Colombia 2)
- Atlético Bucaramanga, 5º ubicado de la tabla de reclasificación de la Primera A 2025 (Colombia 3)
- Millonarios, 6º ubicado de la tabla de reclasificación de la Primera A 2025 (Colombia 4)
Ecuador (4 cupos)
- 1° ubicado de la Fase final II de la Serie A de Ecuador 2025 (Ecuador 1)
- 2º ubicado de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025 (Ecuador 2)
- 3° ubicado de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025 (Ecuador 3)
- 4º ubicado de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025 (Ecuador 4)
Orense: 5º puesto de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025 asegurado, puede clasificar como Ecuador 1, Ecuador 2 o Ecuador 3.
Libertad: 6º puesto de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025 asegurado, puede clasificar como Ecuador 1, Ecuador 2 o Ecuador 3.
Paraguay (4 cupos)
- Sportivo Trinidense, 4º puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2025 (Paraguay 1)
- Nacional, 5º puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2025 (Paraguay 2)
- Recoleta, 6º puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2025 (Paraguay 3)
- Olimpia, 7º puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2025 (Paraguay 4)
Perú (4 cupos)
- Alianza Atlético, 5º puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2025 (Perú 1)
- Melgar, 6º puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2025 (Perú 2)
- Deportivo Garcilaso, 7º puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2025 (Perú 3)
- Cienciano, 8º puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2025 (Perú 4)
Uruguay (4 cupos)
- Defensor Sporting, 5º puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2025 (Uruguay 1)
- Boston River, 6º puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2025 (Uruguay 2)
- Racing, 7º puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2025 (Uruguay 3)
- Montevideo City Torque, 8º puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2025 (Uruguay 4)
Venezuela (4 cupos)
- Puerto Cabello, subcampeón del Torneo Clausura 2025 (Venezuela 1)
- Monagas, 3° ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2025 (Venezuela 2)
- Caracas, 4º ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2025 (Venezuela 3)
- Metropolitanos, 5º ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2025 (Venezuela 4)
