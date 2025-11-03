Stefano Di Carlo cuestionó el mal momento del River de Marcelo Gallardo: "No nos representa"

"No nos confundimos. Estamos todos muy unidos entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes para retomar nuestra senda. El hincha de River interpela y nosotros también estuvimos en ese lugar. Hay que tener templanza, convicción y seguridad”, sentenció Di Carlo, y remarcó: “Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes estamos muy unidos”.

Se trata de la primera declaración oficial desde la institución tras la derrota del domingo ante Gimnasia, ya que Gallardo decidió suspender su habitual conferencia de prensa en el Monumental.