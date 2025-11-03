Stefano Di Carlo cuestionó el mal momento del River de Marcelo Gallardo: "No nos representa"
Durante su asunción oficial, el nuevo presidente "millonario" no esquivó la crisis futbolística que atraviesa el equipo a días de un nuevo Superclásico.
Stefano Di Carlo asumió oficialmente como presidente de River con el respaldo de una votación récord, y en el pase de mando con Jorge Brito, no esquivó la crisis futbolística que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo, justo en la previa al nuevo Superclásico ante Boca.
"Esto es una continuidad pero, a la vez, una nueva etapa, con desafíos y oportunidades nuevas. Es por eso que no podemos perder de vista nunca los objetivos y el deber histórico y constitutivo de River: obtener resultados deportivos y el crecimiento institucional. Tenemos muy claro todo lo que tenemos que hacer, tenemos un plan y mucha precisión y rigurosidad para implementarlo", dijo el flamante presidente en sus primeras declaraciones.
El futuro del equipo, con el "Muñeco" en la mira tras cuatro derrotas al hilo en el Monumental y la reciente eliminación de la Copa Argentina, será sin dudas el primer tema a tratar de su gestión. La ausencia de Gallardo en el acto no pasó desapercibido.
“Hoy no estamos en un buen momento deportivo, no nos gusta y no nos representa. Pero no hay que sobresaltarse. Los proyectos tienen momentos, pero no pueden hacernos perder de vista los objetivos y el camino”, expresó Di Carlo durante su asunción.
En esta línea, el presidente "millonario" aseguró tener "un plan", al tiempo que pidió a los socios “que tengan la tranquilidad de que este proceso va a tener muy claro hacia dónde ir".
"No nos confundimos. Estamos todos muy unidos entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes para retomar nuestra senda. El hincha de River interpela y nosotros también estuvimos en ese lugar. Hay que tener templanza, convicción y seguridad”, sentenció Di Carlo, y remarcó: “Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes estamos muy unidos”.
Se trata de la primera declaración oficial desde la institución tras la derrota del domingo ante Gimnasia, ya que Gallardo decidió suspender su habitual conferencia de prensa en el Monumental.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario