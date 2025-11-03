En medio de la crisis futbolística, Stefano Di Carlo asumió la presidencia de River

El nuevo presidente busca manejar la situación con cautela: en la semana previa al Superclásico, planea acompañar al plantel sin generar más ruido y dejar que el cuerpo técnico mantenga la calma interna. Además, se espera que Gallardo brinde una conferencia de prensa el viernes, antes de la concentración, para fijar su postura y bajarle el tono a las especulaciones.

Un cierre de año decisivo para River

Di Carlo deberá equilibrar la transición institucional con las urgencias deportivas. En las próximas semanas renovará distintas áreas del club y, una vez finalizada la temporada, mantendrá una reunión clave con Gallardo para definir los pasos a seguir.

El gran interrogante es si existirá una “versión 2026” de River con Gallardo al mando, algo que dependerá tanto de los resultados como del deseo del propio entrenador. Por ahora, el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores parece complicarse y la sequía de títulos ya cumple dos años, un escenario impensado para un club acostumbrado al protagonismo.