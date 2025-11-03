Autoridades nacionales, provinciales y de AFA: quiénes estuvieron en la asunción de Stefano Di Carlo en River
Se renovó la dirigencia del "Millonario" este lunes, con muchas caras importantes durante el pase de mando con el saliente Jorge Brito.
Tras las elecciones del pasado sábado en las que se impuso por más del 60% de los votos, el nuevo presidente de River Stefano Di Carlo asumió formalmente este lunes, en un traspaso de mando que contó con la presencia de importantes autoridades del Gobierno Nacional, Gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la AFA.
Durante el acto, Di Carlo asumió como presidente de River; mientras que también lo hicieron Andrés Ballotta (vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (vicepresidente 2°) y Mariano Taratuty (vicepresidente 3°).
"Autoridades nacionales, provinciales y de AFA", indicó el periodista Juan Cortese, presente en el lugar. También presenciaron el pase de mando con Jorge Brito los ex presidentes Rodolfo D'Onofrio y Hugo Santilli; y el exfutbolista David Trezeguet, quien en algún momento era candidato a manager por otra lista.
En cuanto a los dirigentes del fútbol argentino, estuvo presente el presidente, Claudio Tapia; y el tesorero, Pablo Toviggino. Chiqui le entregó a Di Carlo un banderín de la Asociación del Fútbol Argentino y una placa para la dirigencia.
Reinaldo Merlo, Oscar Ruggeri, Omar Labruna y Chori Domínguez son algunos de los exfutbolistas que también dieron presente en el evento trascendental para el futuro del club de Núez.
