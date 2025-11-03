Aseguran que Marcelo Gallardo podría irse de River pronto: qué tiene que pasar para que siga

Gallardo, entre el desgaste y la autocrítica en River

El técnico, que suspendió la conferencia de prensa tras la derrota con Gimnasia, atraviesa un momento de introspección. “Tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, es así y punto”, expresó recientemente, dejando entrever que su futuro no está garantizado.

A lo largo de 2025, River no logró sostener el rendimiento ni en el plano local ni internacional. En ese contexto, Gallardo se enfrenta a uno de los desafíos más complejos de su carrera: decidir si continúa para intentar una nueva reconstrucción o si pone punto final a su segunda etapa al frente del club.