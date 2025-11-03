Aseguran que Marcelo Gallardo podría irse de River pronto: qué tiene que pasar para que siga
El ciclo del Muñeco atraviesa su momento más crítico y su continuidad está en duda. El nuevo presidente, Stefano Di Carlo, definirá en diciembre si el DT sigue.
La imagen de Marcelo Gallardo, cabizbajo tras el penal errado por Miguel Borja en el último minuto ante Gimnasia, simboliza el difícil momento que atraviesa River. El equipo no encuentra rumbo ni respuestas y la sensación de agotamiento comienza a hacerse palpable tanto en el vestuario como en los pasillos del Monumental.
En el entorno riverplatense, algunas voces ya consideran que el ciclo del “Muñeco” alcanzó un desgaste irreversible. Otros dirigentes, sin embargo, mantienen la esperanza de que el entrenador logre reencontrarse con su esencia y revierta el presente futbolístico.
“Veremos cómo terminamos el año”, declaró Gallardo días atrás, alimentando aún más la incertidumbre que preocupa mucho puertas adentro de la dirigencia y a todos los hinchas del Millonario.
El lunes asumirá Stefano Di Carlo como nuevo presidente de River, en reemplazo de Jorge Brito. Con el respaldo del 60% de los socios, el dirigente llega con fuerza política y una buena relación con el entrenador, aunque por ahora no hay señales de renovación del contrato, que vence en dos meses.
El flamante mandatario ya adelantó que “acompañará a Gallardo con convicción”, aunque evitó confirmar su continuidad más allá de diciembre. En Núñez aseguran que a fin de año se producirá una reunión clave para definir los pasos a seguir en el armado del River 2026, proyecto que delineará el futuro deportivo del club.
Gallardo, entre el desgaste y la autocrítica en River
El técnico, que suspendió la conferencia de prensa tras la derrota con Gimnasia, atraviesa un momento de introspección. “Tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, es así y punto”, expresó recientemente, dejando entrever que su futuro no está garantizado.
A lo largo de 2025, River no logró sostener el rendimiento ni en el plano local ni internacional. En ese contexto, Gallardo se enfrenta a uno de los desafíos más complejos de su carrera: decidir si continúa para intentar una nueva reconstrucción o si pone punto final a su segunda etapa al frente del club.
