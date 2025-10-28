Subastan icónica camiseta de Diego Maradona en Barcelona: la de la batalla del Bernabéu
La prenda, testigo de la final de la Copa del Rey de 1984 ante Athletic de Bilbao, saldrá a subasta con una base de 30 mil dólares y revive una de las páginas más intensas en la carrera del Diez.
Cuarenta y un años después de aquel recordado y caótico encuentro en el estadio Santiago Bernabéu, la camiseta que Diego Armando Maradona vistió en su último partido con el Barcelona vuelve a ser protagonista. La histórica prenda, rota durante la violenta final de la Copa del Rey de 1984 frente al Athletic Club de Bilbao, será subastada desde este martes por la casa Matchday Football Auctions, con una base de 30 mil dólares.
Aquel 5 de mayo de 1984, el Barça, dirigido por César Luis Menotti, se enfrentó a un duro rival en medio de un clima cargado de tensión. No era un partido más: era la revancha simbólica entre Maradona y Andoni Goikoetxea, el defensor vasco que meses antes le había provocado una grave lesión de tobillo con una brutal entrada.
El duelo fue áspero, repleto de roces, y terminó 1-0 a favor del Athletic con gol de Endika. Sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano. Lo que quedó grabado en la memoria futbolera fue la batalla campal posterior al pitazo final, con el Diez en el epicentro del caos, su camiseta destrozada y la mirada encendida de furia y orgullo.
Esa misma casaca azulgrana, confeccionada por la marca Meyba, con el número 10 pintado en blanco y el escudo bordado del club catalán, fue salvada casi de milagro por una lavandera del club, quien decidió conservarla en lugar de desecharla. Décadas después, la reliquia pasó a manos de un coleccionista, cuyo padre la había recibido como obsequio de un empleado del bar que frecuentaban los trabajadores del Barcelona.
La casa de subastas destaca que las roturas y marcas visibles en la tela son prueba irrefutable de su autenticidad. Más allá de su valor económico, la casaca representa un pedazo tangible de la historia del fútbol: el final de la etapa azulgrana de Maradona y el comienzo de su leyenda en Nápoles, donde alcanzaría la cima de su carrera.
Los especialistas estiman que la prenda podría superar ampliamente la base de 30 mil dólares, ya que se trata de una pieza irrepetible que condensa la esencia del ídolo: talento, rebeldía, coraje y una intensidad inigualable. Aquella camiseta rota, con la que Diego enfrentó insultos, golpes y provocaciones, simboliza la lucha constante del genio que nunca aceptó la derrota.
Otras camisetas legendarias de Diego Maradona que fueron subastadas
- Camiseta de la Selección Argentina usada contra Inglaterra en el segundo tiempo del partido de los cuartos final del Mundial de México 1986. Fue subastada por Sotheby’s en Londres y es considerada indumentaria deportiva más cara de la historia. Pagaron US$ 9,28 millones.
- Camiseta de la Selección Argentina usada contra Brasil por los octavos de final del Mundial de Italia 1990. Pagaron US$ 50.000.
- Camiseta de Boca Juniors usada por Maradona en la temporada 1981. Pagaron US$ 27.584.
- Camiseta de la Selección Argentina que fue intercambiada por Maradona con Robbie Slater tras uno de los dos partidos contra Australia por el repechaje para el Mundial de Estados Unidos 1994. Pagaron US$ 25.000.
- Camiseta roja N°9 del Napoli usada en la temporada 1990-91. Pagaron U$S 14.000.
- Camiseta del Barcelona usada por Maradona (temporada 1982-84). Pagaron US$ 12.000.
- Camiseta del Napoli azul N°10 de la temporada 1986-87. Pagaron US$ 7.500.
- Camiseta del Napoli usada en la Copa de la UEFA de la temporada 1988-89. Pagaron US$ 6.229.
- Camiseta del Napoli de la temporada 1986-87 (listada en CharityStars). Pagaron US$ 5.800.
- Camiseta firmada de la Selección Argentina que no fue usada en un partido. Pagaron US$ 2.400.
