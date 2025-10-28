Subastan icónica camiseta de Diego Maradona en Barcelona: la de la batalla del Bernabéu

Cuarenta y un años después de aquel recordado y caótico encuentro en el estadio Santiago Bernabéu, la camiseta que Diego Armando Maradona vistió en su último partido con el Barcelona vuelve a ser protagonista. La histórica prenda, rota durante la violenta final de la Copa del Rey de 1984 frente al Athletic Club de Bilbao, será subastada desde este martes por la casa Matchday Football Auctions, con una base de 30 mil dólares.