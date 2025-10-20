Murió Roberto Cejas, el hincha que alzó a Diego Maradona en la consagración del Mundial '86

Durante esa vuelta olímpica, Diego le daba indicaciones entre risas y emoción: “Llevame para acá, andá para allá”, le decía mientras sostenía la Copa del Mundo. Cejas corría sin darse cuenta de que se estaba convirtiendo en parte de una postal histórica, un momento inolvidable para un país tan futbolero y apasionado como el nuestro.

roberto cejas maradona

"Yo estaba atrás del arco, vi que había menos policías y me metí. No lo fui a buscar, fue una casualidad. Cuando reaccioné, tenía a Diego arriba mío con ese calor tremendo, rodeados de gente. No sé cuánto duró, no lo puedo calcular", contó.

Aquel viaje a México también tuvo algo mágico porque él no había planeado asistir a la final del Mundial. Un amigo que vivía en el Distrito Federal le ofreció una entrada por 80 dólares y, sin pensarlo demasiado, armó el bolso y voló un día antes de la final: "Pagué 600 dólares el pasaje y 80 la entrada. En ese momento era mucha plata, pero después me di cuenta de que había sido nada para lo que viví", relató.

De regreso en Santa Fe, siguió con su vida lejos de las cámaras y se dedicó a vender revestimientos texturados, siempre manteniendo el bajo perfil bajo que lo caracterizaba. Sin embargo, cada vez que se recuerda aquel 29 de junio de 1986, su nombre volvía a aparecer ligado a una imagen imborrable: la de Maradona sobre sus hombros, con la Copa en alto, bajo el sol del Azteca.