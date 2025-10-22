Histórica alianza entre los 5 hijos de Diego Maradona: los detalles de su exclusivo acuerdo comercial

Los primeros productos incluyen prendas, zapatos y accesorios de alta gama, dirigidos principalmente al mercado europeo, y buscan reflejar tanto la figura deportiva de Maradona como su estilo y su energía.

Con esta iniciativa, los herederos abren un nuevo capítulo en la gestión de la herencia del ídolo, equilibrando la proyección comercial con la preservación de su legado, en un contexto donde la imagen del Diez sigue generando un interés global incluso años después de su muerte.