Histórica alianza entre los 5 hijos de Diego Maradona: los detalles de su exclusivo acuerdo comercial
Cinco años después de la muerte del "10", sus hijos firmaron un contrato para gestionar oficialmente la marca del astro mundial.
A casi cinco años del fallecimiento de Diego Maradona, sus cinco hijos lograron concretar un acuerdo inédito que permitirá la comercialización de productos de alta gama con la firma de su padre. Tras años de negociaciones y conversaciones cruzadas, Diego Jr., Gianinna, Dalma, Jana y Diego Fernando resolvieron unificar criterios y firmar un contrato exclusivo con Electa Global, empresa sueco-israelí liderada por Ash Pournouri, que se hará cargo de fabricar, distribuir y comercializar los productos de la marca Maradona.
La familia, a su vez, mantendrá un estricto control sobre el uso del nombre y la imagen del astro argentino.
Según Pournouri, la historia de los productos oficiales de Maradona estuvo marcada por la cautela familiar: “Durante muchos años hubo pocos productos oficiales del Diez debido a que la familia no autorizaba emprendimientos con terceros. Esto ha llevado tiempo porque no se hizo durante su vida y, tras su fallecimiento, la familia y sus hijos no querían emprender nada con nadie. Ha llevado tiempo ganarse su confianza”, explicó el empresario en diálogo con AFP.
Electa Global aclaró que “en el marco de este acuerdo a largo plazo, la empresa se encargará de todos los aspectos relacionados con el diseño de los productos, la fabricación, la comercialización y la distribución, en estrecha coordinación con la familia”. Cada lanzamiento será supervisado por los herederos para asegurar que el nombre y la imagen de Maradona se utilicen según los lineamientos que ellos definan.
Por su parte, los cinco hijos del Diez subrayaron la dimensión simbólica del acuerdo: “El nombre de nuestro padre tiene un significado inmenso para millones de personas en todo el mundo. No se trata solo de productos, sino de preservar quién era Diego: su pasión, su energía y su amor por la gente”, indicaron en un comunicado.
Los primeros productos incluyen prendas, zapatos y accesorios de alta gama, dirigidos principalmente al mercado europeo, y buscan reflejar tanto la figura deportiva de Maradona como su estilo y su energía.
Con esta iniciativa, los herederos abren un nuevo capítulo en la gestión de la herencia del ídolo, equilibrando la proyección comercial con la preservación de su legado, en un contexto donde la imagen del Diez sigue generando un interés global incluso años después de su muerte.
