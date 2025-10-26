El jugador que ganó millones en el Barcelona con Maradona y terminó viviendo en la calle
Emblema de la Selección de España, las adicciones y depresión lo sumergieron en un gran problema del que le costó salir. ¿De quién se trata?
Julio Alberto Moreno no tuvo una infancia fácil. Criado lejos de su familia biológica, forjó una gran personalidad que le permitió sobreponerse a cualquier adversidad. Además, el fútbol fue uno de sus grandes refugios cuando los problemas acechaban.
En década del 80, su talento lo llevó a brillar en Europa, destacándose en el Barcelona de Diego Armando Maradona y en la Selección de España. Pero fuera del campo, la vida le presentó un gran problema que no supo manejar: las adicciones. Esto lo llevó perder su fortuna y vivir en la calle.
Julio Alberto Moreno y su paso por el fútbol
Moreno comenzó su camino con el Atlético de Madrid, donde dio sus primeros pasos y se ganó el respeto de diferentes equipos europeos. Sin embargo, mejor momento llegó en 1982, cuando se sumó al Barcelona.
Durante su etapa en el elenco catalán, conquistó ligas españolas y Copas del Rey junto con Maradona. Además, dejó su marca en la selección española, donde participó en torneos de primer nivel, como la Eurocopa 1984.
En aquella competición, España llegó a la final, aunque cayó 2 a 0 ante Francia. Dos años después de aquel tropezón, disputó el Mundial de 1986 en México, donde La Roja perdió en octavos ante Bélgica.
Su vida después del retiro
Después de retirarse del fútbol, Moreno atravesó un momento muy difícil, enfrentando problemas de adicción. Esta situación lo sumergió en una profunda depresión que incluso lo dejaron en situación de calle.
Sin embargo, con el esfuerzo y determinación que aprendió de durante su infancia logró recuperarse y darle un giro a su vida. Se capacitó como director técnico y fundó “Relife”, una iniciativa destinada a ayudar a personas problemas de adicción.
