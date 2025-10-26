El jugador que ganó millones en el Barcelona con Maradona y terminó viviendo en la calle

Su vida después del retiro

Julio Alberto.jpg El exdefensor recaló en 1982 en el Barcelona.

Después de retirarse del fútbol, Moreno atravesó un momento muy difícil, enfrentando problemas de adicción. Esta situación lo sumergió en una profunda depresión que incluso lo dejaron en situación de calle.

Sin embargo, con el esfuerzo y determinación que aprendió de durante su infancia logró recuperarse y darle un giro a su vida. Se capacitó como director técnico y fundó “Relife”, una iniciativa destinada a ayudar a personas problemas de adicción.