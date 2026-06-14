Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegaron Suecia y Túnez al debut mundialista

Suecia accedió al Mundial a través del repechaje europeo y llega con resultados irregulares durante los amistosos de preparación, tras caer ante Noruega y empatar frente a Grecia. Por este motivo, el conjunto nórdico intentará reencontrarse con su mejor versión en una Copa del Mundo donde históricamente tuvo participaciones destacadas.

Los suecos tuvieron su mejor campaña mundialista en Estados Unidos 1994, donde alcanzó el histórico tercer puesto tras vencer a Bulgaria. En aquel torneo, mostró un gran nivel colectivo, avanzó desde la fase de grupos y se consolidó como una de las sorpresas del certamen.

Por su parte, Túnez también atraviesa un rendimiento inestable en la previa del torneo. En sus últimas presentaciones registró una victoria ante Haití, un empate frente a Canadá y derrotas ante Austria y Bélgica.

El último cruce entre ambos se remonta a 2003, con victoria para Túnez, mientras que Suecia ganó los dos duelos previos en 1999 y 1992, además de un empate en 1976.