Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Descuenta Túnez y se arma el partido
Cuando dominaba Suecia y parecía que lo liquidaba, Túnez igualó en el cierre de la primera mitad.
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En el último turno del domingo y con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez, Suecia y Túnez se miden en Monterrey. Descubrí todos los detalles en la nota.
14 de junio | 23:44
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Suecia y Túnez se miden en el estadio de Monterrey, este domingo, desde las 22. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026.
El partido, que se transmitirá a través de DSports y TyC Sports, es un cruce clave para empezar a marcar el rumbo del grupo, que también cuenta con Países Bajos y Japón.
Por otro lado, el árbitro será el argentino Yael Falcón Pérez, quien está acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez.
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