Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta al Mundial de Rusia 2018, cuando Uruguay se impuso por 1 a 0 en Rostov del Don con gol de Luis Suárez.

Formaciones de Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026

Arabia Saudí: Al Aqidi (Al Owais); Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Nawaf; Al-Khaibari, Kanno, Al Juwayr; Nasser Al Dawsari, Al Buraikan, Salem Al Dawsari. DT: Georgios Donis.

Uruguay: Muslera; Varela, Ronald Araújo (o Cáceres), Giménez, Olivera; Valverde, Ugarte, Betancur; Cannobio, Darwin Núñez, Maxi Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

Horario y televisación