Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
En medio de días turbulentos, la selección charrúa pone primera ante Arabia Saudita, que buscará dar el golpe como en Qatar 2022. Descubrí todos los detalles en la nota.
En medio de cuestionamientos y días turbulentos, Uruguay debuta ante Arabia Saudita en el estadio de Miami, este lunes, por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026, que también integra España como principal candidato.
El partido comenzará a las 19 (Argentina) y será transmitido través de Disney+ Plan Premium y DSports.
La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, llega a este estreno mundialista con más dudas que certezas. En el proceso previo, el equipo mostró un rendimiento irregular, lo que generó cuestionamiento puertas adentro en torno a su funcionamiento colectivo.
La selección charrúa buscará dejar atrás los malos resultados e intentará recuperar su protagonismo en el escenario mundialista, con el objetivo de alcanzar las instancias finales del certamen, algo que no consigue desde Sudáfrica 2010, cuando alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto puesto.
Del otro lado estará Arabia Saudita, un seleccionado con presencia en los últimos Mundiales, aunque sin lograr superar la fase de grupos desde su histórica clasificación en Estados Unidos 1994. Los “Halcones Verdes” llegan con el objetivo de dar el golpe como en Qatar 2022, cuando venció 2 a 1 a la Selección Argentina en el estreno.
El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta al Mundial de Rusia 2018, cuando Uruguay se impuso por 1 a 0 en Rostov del Don con gol de Luis Suárez.
Formaciones de Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026
Arabia Saudí: Al Aqidi (Al Owais); Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Nawaf; Al-Khaibari, Kanno, Al Juwayr; Nasser Al Dawsari, Al Buraikan, Salem Al Dawsari. DT: Georgios Donis.
Uruguay: Muslera; Varela, Ronald Araújo (o Cáceres), Giménez, Olivera; Valverde, Ugarte, Betancur; Cannobio, Darwin Núñez, Maxi Araújo. DT: Marcelo Bielsa.
Horario y televisación
- Hora: 19:00
- TV: Disney+ Premium y DSports
- Árbitro: Maurizio Mariani
- Estadio: Miami
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