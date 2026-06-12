Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Bélgica y Egipto abren la primera fecha del Grupo G en Seattle. Descubrí todos los detalles en la nota.
Bélgica y Egipto se enfrentan este lunes en el Estadio de Seattle, por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, que también cuenta con Irán y Nueva Zelanda.
El partido comenzará a las 16 (Argentina) y podrá verse en vivo a través de Disney+ Plan Premium y DSports.
Los "Diablos Rojos" disputan su decimoquinto Mundial y llegan con el antecedente de haber alcanzado el tercer puesto en Rusia 2018, la mejor actuación de su historia. También fueron cuartos en México 1986 y durante la última década se mantuvieron entre las selecciones más competitivas del ranking FIFA.
Del otro lado estará Egipto, que participa en su cuarta Copa del Mundo tras haber jugado las ediciones de 1934, 1990 y 2018. Los "Faraones" son una de las potencias del fútbol africano y ostentan el récord de títulos en la Copa Africana de Naciones, certamen que conquistaron en siete oportunidades.
La selección egipcia intentará conseguir su primera victoria en la historia de los Mundiales y, por primera vez, avanzar a la fase eliminatoria.
Aunque no se trata de un cruce habitual, ambas selecciones ya se enfrentaron en cuatro oportunidades, todas en partidos amistosos. El historial favorece a los africanos, que acumulan dos victorias, un empate y una derrota.
El antecedente más reciente se produjo en noviembre de 2022, en la antesala del Mundial de Qatar, cuando los "Faraones" sorprendieron al imponerse por 2 a 1 en Kuwait. La única victoria belga se remonta a los Juegos Olímpicos de Amberes 1920.
Formaciones de Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026
Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. DT: Rudi García.
Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet. DT: Hossam Hassan.
Horario y televisación
- Hora: 16.00
- TV: Disney+ Premium y DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Seattle
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