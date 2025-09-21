Suspendieron Tigre vs. Aldosivi por el fuerte temporal en Victoria: se reanuda este domingo a las 12
El Matador iba ganando 2-0 pero la abundante caída de agua, sumado al corte momentáneo de la luz, hicieron que el árbitro frenara el encuentro.
Este sábado, desde las 19, el Estadio José Dellagiovanna fue el escenario de un tempestuoso enfrentamiento de realidades dispares que, finalmente, debió ser suspendido. Tigre iba ganando por 2-0 a Aldosivi, pero el encuentro debió frenarse ante el furioso temporal que se desató en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Como si la tormenta fuese poco, un inesperado corte de luz tuvo lugar a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando la victoria del Matador parecía ser definitiva. Por ello, se suspendió el encuentro y los minutos restantes se jugarán este domingo, desde las 12 del mediodía.
El momento en que se corta la luz en el Estadio José Dellagiovanna
Los goles de Tigre ante Aldosivi
Tigre vs. Aldosivi: resultado en vivo
Cómo llegaron Tigre y Aldosivi a este duelo
El "Matador" viene atravesando un período de altibajos. Después de un empate sin goles en casa contra Talleres, el equipo acumula solo una victoria en sus últimos seis partidos.
Por su parte, el debut de Guillermo Farré como entrenador de Aldosivi no fue el esperado. Su equipo perdió 2-0 ante Sarmiento en un duelo clave por la permanencia. El "Tiburón" no ha ganado en lo que va del Clausura, y se encuentra en la última posición tanto en la tabla anual como en la de promedios, junto a San Martín de San Juan.
Esto significa que, si el torneo terminara ahora, ambos equipos jugarían un desempate para evitar el descenso. El técnico Farré, en una entrevista exclusiva con La Voz del Estadio, reconoció la gravedad de la situación y afirmó que el equipo debe enfrentar esta recta final del torneo con una "mentalidad más agresiva".
Formaciones del encuentro
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.
Aldosivi: Jorge Carranza; Rodrigo González, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Martin Garcia, Tiago Serrago; Tobías Cervera, Justo Giani. DT: Guillermo Farré.
Tigre vs. Aldosivi: datos del partido
- Hora: 19
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Brian Ferreyra
- VAR: Gastón Monzón Brizuela
- Estadio: José Dellagiovanna
