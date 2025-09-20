A oscuras: así fue el momento en que la cancha de Tigre se quedó sin luz
El temporal que se desató en Victoria obligó al árbitro a suspender el encuentro, cuando iban 27 minutos del segundo tiempo entre el Matador y Aldosivi.
Un fuerte temporal se desató este sábado por la noche en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con ráfagas de más de 60 kilómetros por hora y abundante caída de agua. La situación, que por supuesto impactó en la localidad bonaerense de Victoria, obligó al árbitro Brian Ferreyra a suspender el encuentro cuando iban 27 minutos del segundo tiempo. Hasta entonces, Tigre se imponía por 2-0 ante Aldosivi, con goles de Russo y Romero.
Lo verdaderamente llamativo fue que el duelo no se frenó hasta que el Estadio José Dellagiovanna no se quedó sin luz. El corte total del suministro eléctrico se produjo de un momento a otro, desatando la euforia de los hinchas del Matador que cantaban alegres en medio de la victoria.
Cómo llegaron Tigre y Aldosivi a este duelo
El "Matador" viene atravesando un período de altibajos. Después de un empate sin goles en casa contra Talleres, el equipo acumulaba solo una victoria en sus últimos seis partidos. En lo que respecta a la tabla de posiciones, el Matador se ubica en el puesto 12° de la Zona A, por ahora lejos de los puestos de clasificación.
Por su parte, el debut de Guillermo Farré como entrenador de Aldosivi no fue el esperado. Su equipo perdió 2-0 ante Sarmiento en un duelo clave por la permanencia. El "Tiburón" no ha ganado en lo que va del Clausura, y se encuentra en la última posición tanto en la tabla anual como en la de promedios, junto a San Martín de San Juan.
Esto significa que, si el torneo terminara ahora, ambos equipos jugarían un desempate para evitar el descenso. El técnico Farré, en una entrevista exclusiva con La Voz del Estadio, reconoció la gravedad de la situación y afirmó que el equipo debe enfrentar esta recta final del torneo con una "mentalidad más agresiva".
