Atlético Tucumán complicó al River de Marcelo Gallardo: le ganó por 2-0 por el Torneo Clausura
Tras el golpazo ante Palmeiras en Copa Libertadores, el Millo cayó también ante el Decano en Tucumán, por la novena fecha del certamen doméstico.
Atlético Tucumán sorprendió a River este sábado y lo venció por 2-0 en el Estadio Monumental José Fierro, en un partido de la novena fecha del Torneo Clausura. Con la mirada puesta en la revancha de la Copa Libertadores contra Palmeiras, Marcelo Gallardo ha decidido usar un equipo completamente alternativo, priorizando el descanso de sus jugadores titulares, lo que pudo haber tenido que ver con la caída.
Tras un gol anulado por el VAR, el Decano se puso en ventaja a los 12 minutos con gol de Ferreira, para luego estirar ese número con un penal ejecutado por Leandro Díaz, a los 68 minutos.
Los goles de Atlético Tucumán ante River
El VAR anuló el primer gol de Atlético Tucumán ante River
Atlético Tucumán vs. River: resultado en vivo
Cómo llegaron Atlético Tucumán y River a este duelo
El reciente 1-2 sufrido en casa contra el Palmeiras fue un revés inesperado para el "Millonario". El equipo luchó, pero la llave se complicó, y por ello, Gallardo no arriesgó a ningún jugador clave en Tucumán, lo que pudo haber colaborado con la derrota.
Por su parte, el "Decano" llegó al encuentro tras una derrota 2-0 ante Newell's en Rosario. A pesar de su rendimiento irregular en el Clausura, el equipo llegó ahora a la quinta posición, lo que le permite estar más comodo en la tabla de cara a la próxima fase.
Formaciones del duelo
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín. DT: Marcelo Gallardo.
Atlético Tucumán vs. River: datos del partido
- Hora: 21.15.
- TV: TNT Sports Premium.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Estadio: Monumental José Fierro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario