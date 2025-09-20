Atlético Tucumán complicó al River de Marcelo Gallardo: le ganó por 2-0 por el Torneo Clausura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969585236406153701&partner=&hide_thread=false ¡¡SE TOMÓ REVANCHA!! ¡¡FIERRAZO DEL LOCO DÍAZ PARA SELLAR EL 2-0 DE ATLÉTICO TUCUMÁN ANTE RIVER!! pic.twitter.com/YkYrQoFVUg — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2025

Atlético Tucumán vs. River: resultado en vivo

Cómo llegaron Atlético Tucumán y River a este duelo

El reciente 1-2 sufrido en casa contra el Palmeiras fue un revés inesperado para el "Millonario". El equipo luchó, pero la llave se complicó, y por ello, Gallardo no arriesgó a ningún jugador clave en Tucumán, lo que pudo haber colaborado con la derrota.

Por su parte, el "Decano" llegó al encuentro tras una derrota 2-0 ante Newell's en Rosario. A pesar de su rendimiento irregular en el Clausura, el equipo llegó ahora a la quinta posición, lo que le permite estar más comodo en la tabla de cara a la próxima fase.

Formaciones del duelo

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán vs. River: datos del partido

Hora: 21.15.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Monumental José Fierro.