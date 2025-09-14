Torneo Clausura 2025: Tigre y Talleres empataron 0-0
El equipo de Carlos Tévez no pudo sumar de a tres en Victoria y quedó a una unidad del descenso por Tabla Anual: todos los detalles del encuentro.
La octava jornada del Torneo Clausura 2025 tuvo un duelo cargado de tensión en la parte baja de la tabla. En Victoria, Tigre y Talleres empataron 0-0, un resultado que dejó sensaciones encontradas: el Matador no pudo hacerse fuerte en casa y los cordobeses continúan en una situación delicada con respecto al descenso.
El equipo de Carlos Tévez intentó imponer condiciones, pero careció de eficacia en los últimos metros. Talleres, por su parte, planteó un partido cerrado, con orden defensivo, y rescató un punto valioso fuera de casa.
Con esta igualdad, Talleres quedó con 19 puntos en la Tabla Anual, apenas uno por encima de Aldosivi, que perdió ante Sarmiento y se mantiene en 18, dentro de la zona de descenso. Tigre, en tanto, sigue sin despegar y se mantiene con un nivel irregular, aunque con margen de reacción en lo que resta del certamen.
Formaciones del duelo entre Tigre y Talleres
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Julián López, Santiago González; Alfio Oviedo, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino; Augusto Schott, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rubén Botta, Valentín De Pietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.
Tigre vs. Talleres: datos del partido
- Hora: 20
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Sebastian Zunino
- VAR: Pablo Giménez
- Estadio: José Dellagiovanna
