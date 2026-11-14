El blooper del año: el arquero de Comunicaciones se hizo un gol en contra insólito ante Arsenal

VIDEO | Blooper en Comunicaciones vs. Arsenal pic.twitter.com/YQQ7FLVK6l — minutouno (@minutounocom) November 14, 2026

La jugada dejó perplejos a todos los presentes en el estadio, e incluso a los propios futbolistas de Arsenal, quienes tardaron unos segundos en reaccionar y asimilar la insólita jugada que les otorgaba la ventaja en el marcador de la serie. El video del insólito blooper no tardó en viralizarse en las redes sociales, generando debate y sorpresa en el ámbito del ascenso.