El blooper del año: el arquero de Comunicaciones se hizo un gol en contra insólito ante Arsenal
Ezequiel Bacher protagonizó una jugada insólita en el estadio Alfredo Ramos al intentar sacar con las manos y terminar metiendo la pelota en su propio arco por el Reducido de la Primera B.
Se jugaban apenas tres minutos del encuentro en el estadio Alfredo Ramos cuando se produjo una de las jugadas más insólitas y comentadas del fútbol argentino en la temporada. En el marco del Reducido de la Primera B entre Comunicaciones y Arsenal, el arquero local Ezequiel Bacher protagonizó el considerado "blooper del año".
Cómo fue la jugada del gol en contra
La acción comenzó cuando Bacher dominó el balón con total normalidad dentro de su área. Sin embargo, al momento de ejecutar la salida con las manos para poner en juego la pelota, tuvo un fallo insólito en el movimiento y terminó introduciendo el esférico de forma directa en su propio arco.
La jugada dejó perplejos a todos los presentes en el estadio, e incluso a los propios futbolistas de Arsenal, quienes tardaron unos segundos en reaccionar y asimilar la insólita jugada que les otorgaba la ventaja en el marcador de la serie. El video del insólito blooper no tardó en viralizarse en las redes sociales, generando debate y sorpresa en el ámbito del ascenso.
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