Talleres vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Este domingo desde las 20:30, la T recibe al Malevo en el Mario Alberto Kempes con una misión clara: sumar de a tres. Conocé los detalles del duelo.
Este domingo a las 20:30, el Estadio Mario Alberto Kempes será el epicentro de un duelo clave por la fecha 15 del Apertura. Talleres recibe a un Deportivo Riestra que llega con la mente dividida entre su dura realidad local y el sueño internacional, en un partido que puede definir el futuro inmediato de la "T" en el certamen.
El conjunto cordobés atraviesa un presente de plena confianza. Tras su valioso triunfo por 2-1 ante Defensa y Justicia en Varela, los dirigidos por Carlos Tevez se ubican quintos en la Zona A con 21 unidades, acechando de cerca al puntero Vélez. Con una sola derrota en sus últimas seis presentaciones, el objetivo en el Kempes es claro: ganar para quedar a las puertas de la clasificación definitiva a los octavos de final.
La realidad del "Malevo" es diametralmente opuesta. Ubicado en el fondo de la tabla con apenas siete puntos y sin conocer la victoria en lo que va del torneo, el equipo de Bajo Flores ya no tiene margen para pelear por los playoffs. Sin embargo, su energía parece estar depositada en su histórica primera participación continental.
Luego de un debut sólido con empate en cero ante Palestino, Riestra viene de vivir una noche épica aunque amarga en Porto Alegre: cayó por la mínima ante Gremio con un gol agónico de Francis Amuzu, dejando una imagen competitiva a pesar del resultado. En Córdoba, buscarán trasladar ese temple copero para intentar arruinarle los planes a Talleres y sumar sus primeros tres puntos en el ámbito doméstico.
Formaciones del encuentro
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Matías Catalán, Gabriel Báez; Matías Galarza, Juan Sforza, Ulises Ortegoza, Franco Cristaldo; Rick y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Nicolás Sansotre, Nicólas Watson, Matías Ignacio García; Antony Alonso, Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.
Talleres vs. Riestra: datos del partido
- Hora: 20.30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Salomé Di Iorio
- Estadio: Mario Alberto Kempes
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