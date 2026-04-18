Talleres vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El conjunto cordobés atraviesa un presente de plena confianza. Tras su valioso triunfo por 2-1 ante Defensa y Justicia en Varela, los dirigidos por Carlos Tevez se ubican quintos en la Zona A con 21 unidades, acechando de cerca al puntero Vélez. Con una sola derrota en sus últimas seis presentaciones, el objetivo en el Kempes es claro: ganar para quedar a las puertas de la clasificación definitiva a los octavos de final.