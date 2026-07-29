Talleres vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El equipo cordobés comandado por Sampaoli va en busca de su primera victoria ante su gente. Juegan este jueves a las 19. Los detalles en la nota.
Talleres vuelve a presentarse ante su público este jueves, cuando reciba a Vélez, desde las 19, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
Nazareno Arasa será el encargado de impartir justicia en el duelo que se televisará por ESPN Premium, junto con los asistentes Damián Espinoza y Federico Cano. En el VAR, por su parte, estará Juan Pablo Loustau.
La "T" llega al compromiso luego de caer 1 a 0 frente a Newell's en Rosario, en un encuentro que marcó el debut de Jorge Sampaoli como entrenador del conjunto cordobés.
De esta manera, buscará recuperarse ante su gente y conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura. Además, el club reforzó su plantel durante el mercado de pases con el objetivo de volver a ser protagonista en la segunda parte de la temporada.
Por su parte, Vélez llega con el impulso tras imponerse por 1 a 0 frente a Instituto en la primera fecha. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto intentará darle continuidad al buen comienzo de campeonato y sumar nuevamente de a tres en condición de visitante para consolidarse en la parte alta de la tabla anual.
Formaciones de Talleres vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026
Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.
Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Mario Alberto Kempes.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Juan Pablo Loustau.
- TV: ESPN Premium.
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