Talleres vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Talleres cayó en el debut ante Newell´s.

Por su parte, Vélez llega con el impulso tras imponerse por 1 a 0 frente a Instituto en la primera fecha. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto intentará darle continuidad al buen comienzo de campeonato y sumar nuevamente de a tres en condición de visitante para consolidarse en la parte alta de la tabla anual.