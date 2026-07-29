Carlos Bilardo tendrá una película documental sobre su inolvidable paso por el Sevilla
Basada en un libro, la película repasará las historias, obsesiones y anécdotas que marcaron una de las etapas más singulares de la carrera del campeón del mundo en México 1986.
Carlos Salvador Bilardo volverá a ocupar un lugar central en el mundo del fútbol, aunque esta vez lejos de los bancos de suplentes. La vida y, especialmente, la particular experiencia que vivió durante su paso por el Sevilla a comienzos de la década del 90 serán llevadas a la pantalla grande en una película documental que ya comenzó su etapa de rodaje entre Argentina y España.
El proyecto buscará rescatar uno de los capítulos menos explorados de la trayectoria del entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986. Aunque su estadía en el conjunto andaluz se limitó a una sola temporada, aquella experiencia dejó una enorme cantidad de historias, personajes y situaciones que con el paso de los años adquirieron un carácter casi de culto para quienes siguieron de cerca la carrera del "Doctor".
La producción pretende ofrecer una mirada distinta sobre Bilardo, enfocándose menos en los resultados deportivos y mucho más en su personalidad, su forma de trabajar y la obsesión permanente por los detalles que lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia del fútbol argentino.
El documental toma como punto de partida el libro Bilardo en Sevilla (y más allá), escrito por el periodista español Roberto Arrocha. La obra recopila 55 relatos que reconstruyen distintos episodios ocurridos durante la temporada 1992/93, cuando el entrenador argentino desembarcó en el club español acompañado por Diego Maradona, quien regresaba a la actividad luego de la suspensión por doping sufrida en 1991.
Realizarán un documental sobre el paso de Carlos Bilardo por el Sevilla de España
Aquella campaña estuvo marcada por numerosos episodios que trascendieron lo futbolístico. La relación entre Bilardo y Maradona atravesó momentos de tensión luego de haber compartido años de gloria en la Selección Argentina, llegando incluso a protagonizar fuertes discusiones durante esa etapa. Todo ese contexto formará parte de una reconstrucción que combinará imágenes de archivo, testimonios y material inédito.
A diferencia de una biografía tradicional, la película pondrá el foco en las innumerables anécdotas que definieron el método de trabajo del entrenador. La intención es mostrar cómo Bilardo entendía el fútbol como una forma de vida, caracterizada por una preparación minuciosa, una planificación extrema y una búsqueda permanente de ventajas competitivas sobre sus rivales.
Las historias reunidas por Arrocha surgieron de años de conversaciones personales con el propio entrenador y de entrevistas realizadas a exjugadores, periodistas, dirigentes y colaboradores que compartieron el día a día con el técnico durante su paso por Sevilla. Esa combinación de voces permitirá reconstruir desde distintos puntos de vista una etapa que todavía hoy genera enorme curiosidad entre los fanáticos del fútbol.
Debido al estado de salud de Bilardo, el documental recurrirá exclusivamente a imágenes de archivo para incluir su participación. El exentrenador, que actualmente padece un trastorno neurológico, permanece bajo el cuidado de su familia y de un equipo de enfermeras, mientras continúa recibiendo con frecuencia la visita de varios de los futbolistas que integraron el plantel campeón del mundo en 1986.
La producción está encabezada por la compañía española Brava Productions y cuenta con el respaldo de la familia del entrenador, además del apoyo institucional del Sevilla FC, que facilitó el acceso a algunos de los escenarios más emblemáticos de aquella etapa, como el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.
El rodaje continuará en distintos puntos de Europa con el objetivo de completar la reconstrucción de la experiencia del técnico argentino en el fútbol español. Además de exfutbolistas y colaboradores, la película incluirá testimonios de diferentes protagonistas que convivieron con Bilardo durante aquella temporada y que aportarán nuevas miradas sobre su particular manera de conducir equipos.
El proyecto es dirigido por Guillermo Taboada y cuenta con Joaquín Castro como director de fotografía, Alejandro Grizutti en la dirección de producción y Guillermina Taboada como coordinadora de producción. Por su parte, Arrocha, además de aportar el libro que sirve de inspiración para el documental, participa activamente como productor periodístico de una obra que buscará inmortalizar uno de los capítulos más particulares de la extensa carrera del histórico entrenador argentino.
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