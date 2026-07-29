Carlos Bilardo tendrá una película documental sobre su inolvidable paso por el Sevilla

A diferencia de una biografía tradicional, la película pondrá el foco en las innumerables anécdotas que definieron el método de trabajo del entrenador. La intención es mostrar cómo Bilardo entendía el fútbol como una forma de vida, caracterizada por una preparación minuciosa, una planificación extrema y una búsqueda permanente de ventajas competitivas sobre sus rivales.

Las historias reunidas por Arrocha surgieron de años de conversaciones personales con el propio entrenador y de entrevistas realizadas a exjugadores, periodistas, dirigentes y colaboradores que compartieron el día a día con el técnico durante su paso por Sevilla. Esa combinación de voces permitirá reconstruir desde distintos puntos de vista una etapa que todavía hoy genera enorme curiosidad entre los fanáticos del fútbol.

Debido al estado de salud de Bilardo, el documental recurrirá exclusivamente a imágenes de archivo para incluir su participación. El exentrenador, que actualmente padece un trastorno neurológico, permanece bajo el cuidado de su familia y de un equipo de enfermeras, mientras continúa recibiendo con frecuencia la visita de varios de los futbolistas que integraron el plantel campeón del mundo en 1986.

La producción está encabezada por la compañía española Brava Productions y cuenta con el respaldo de la familia del entrenador, además del apoyo institucional del Sevilla FC, que facilitó el acceso a algunos de los escenarios más emblemáticos de aquella etapa, como el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

El rodaje continuará en distintos puntos de Europa con el objetivo de completar la reconstrucción de la experiencia del técnico argentino en el fútbol español. Además de exfutbolistas y colaboradores, la película incluirá testimonios de diferentes protagonistas que convivieron con Bilardo durante aquella temporada y que aportarán nuevas miradas sobre su particular manera de conducir equipos.

El proyecto es dirigido por Guillermo Taboada y cuenta con Joaquín Castro como director de fotografía, Alejandro Grizutti en la dirección de producción y Guillermina Taboada como coordinadora de producción. Por su parte, Arrocha, además de aportar el libro que sirve de inspiración para el documental, participa activamente como productor periodístico de una obra que buscará inmortalizar uno de los capítulos más particulares de la extensa carrera del histórico entrenador argentino.