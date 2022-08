El duro cruce en vivo entre Germán Paoloski y Christian Martin: "No lo saquemos más al aire"

Cruce Paoloski y Christian Martin

El cruce

Es que cuando el "móvil" estaba llegando a su fin, Paoloski le agradeció a Martin la gentileza de cubrir ese horario para su programa, pero el corresponsal tuvo "la osadía" de recriminarle el tiempo que lo había hecho esperar antes de darle el pase, obligándolo a escuchar un debate de "opinología" (el término utilizado por Christian Martin) acerca de si Bielsa era buen o mal técnico, que se había dado minutos antes, entre el conductor y Gustavo López.

Lo que quiso comenzar como un reproche teñido de humor, no le cayó nada bien a Paoloski, quien se lo tomó en serio y allí comenzó el ida y vuelta.

"Chris querido. Te mando un abrazo y te agradezco. Ahora vamos a estar viendo parte del trabajo que hiciste ayer, de la nota que estuviste con el Kun, y como siempre Gracias por estos minutos. ¿ cómo está la temperatura ahí en Manchester? ¿Hace frío o no? ", fue como inició la despedida Germán Paoloski con Martin.

La respuesta del corresponsal, lo sorprendió: "y por la paciencia de escuchar, ahí, la opinología y el debate interminable", dijo.

Germán intentó una excusa explicando lo acalorado que se había puesto López con el tema Bielsa, pero Martín no se la dejó pasar.

"López no... te cantaban acá (señalándose el auricular) que estaba yo acá esperando. Noooo, a mi no", le respondió el periodista desde Manchester.

Rápidamente, Paoloski replicó: "Porque yo discutí con López te decía, pero noooo, si no querés no salgas Chris. No pasa nada yo no te quiero obligar, pero bueno, viste, no podemos ser lo que vos quieras todo el tiempo". "Esto es un programa de televisión", sumó a su argumento.

"Bueno, listo, un abrazo Christian, gracias, eh", fueron las palabras finales del conductor previas a la despedida del corresponsal, quien nunca dio el brazo a torcer desde Manchester, y sólo respondió: "Abrazo".

Ya con la imagen posada solo en Paoloski y mirando a cámara dijo irónicamente: "Que bien, me gusta el compañerismo que hay al aire" . Luego ya en serio y mirando fijo aseveró: "No lo saquemos más a Christian Martín. Hagamos eso. Más fácil", concluyó.

