Sin ESPN ni Disney+: cómo ver en vivo Barcelona SC vs. Boca por la Copa Libertadores
Sorpresivamente, puede verse el partido de Boca por la Copa Libertadores sin necesidad de recurrir a la TV por cable.
Boca busca este martes desde las 21 consolidar su camino en la Copa Libertadores 2026, y empezar a pensar en la clasificación a los octavos de final, en su visita a Barcelona SC en el estadio Monumental de Guayaquil por la cuarta fecha del Grupo D.
El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol, o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División; y hasta incluso sin TV por cable. El encuentro se televisa por TV de aire: Telefe y también puede verse por la plataforma Disney+.
El equipo que conduce Claudio Úbeda llega con la necesidad de rescatar puntos tras el reciente traspié ante Cruzeiro, resultado que cortó una racha positiva pero que no logró desplazarlo de la zona de clasificación a los octavos de final.
La situación del Xeneize en el certamen continental es expectante gracias a los triunfos obtenidos en el inicio de la competencia frente a Universidad Católica y ante el propio conjunto ecuatoriano en Buenos Aires.
Lograr un resultado favorable en esta excursión por tierras ecuatorianas permitiría recuperar la confianza y el terreno perdido en la jornada anterior, manteniendo la solidez que el plantel viene demostrando tanto en el plano internacional como en el ámbito doméstico.
Formaciones de Barcelona SC vs. Boca, por la Copa Libertadores
Barcelona SC: José Contreras; Gustavo Vallecilla, Alex Rangel, Javier Báez, Brayan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Darío Benedetto y Héctor Villalba. DT: César Farías.
Boca: Leandro Brey; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Marcelo Weigandt; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Cómo ver en vivo Barcelona SC vs. Boca
La televisación estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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