Tensión entre excompañeros: picante ida y vuelta entre Martínez Quarta y Girotti en Talleres-River
El defensor del Millonario y el delantero de la T protagonizaron un fuerte enfrentamiento en el área que no se vio por televisión.
El fútbol argentino nunca pierde su costado más pasional, y el duelo entre River y Talleres en Córdoba no fue la excepción por el Torneo Clausura 2025. Más allá del triunfo del equipo de Marcelo Gallardo por 2-0, con goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza, el encuentro dejó un momento de alta tensión entre dos futbolistas que alguna vez compartieron vestuario en Núñez: Lucas Martínez Quarta y Federico Girotti.
Lo que no captaron las cámaras principales fue un fuerte cruce entre ambos, repleto de insultos y gestos desafiantes que terminó encendiendo la polémica. El episodio se dio en el segundo tiempo, durante una jugada en el área que parecía rutinaria. Girotti forcejeó con Martínez Quarta en busca de ganar posición, y tras un breve intercambio físico, el defensor reclamó al árbitro por una supuesta falta.
Esa actitud molestó profundamente al delantero de Talleres, quien no se guardó nada y lo increpó con una catarata de insultos: “¿Qué te pasa? Andate a la mier..., muerto. Canchero de mier...”, se escuchó claramente en una toma lateral de ESPN. El exFiorentina no se quedó callado y respondió con un seco “¿Qué te pasa, bobo?”, que evidenció el enojo de ambos.
Girotti y Martínez Quarta fueron compañeros en River
El contexto sumó un condimento especial: Girotti y Martínez Quarta se conocen desde las divisiones inferiores de River. Aunque pertenecen a generaciones distintas -el defensor es categoría 1996 y el atacante, 1999-, compartieron entrenamientos y momentos en el plantel profesional hasta que el “Chino” fue transferido a la Fiorentina en 2020. Desde entonces, sus caminos no volvieron a cruzarse en una cancha, al menos hasta este fin de semana.
A pesar del incidente, el árbitro no tomó medidas disciplinarias, y el partido siguió su curso sin mayores sobresaltos. Sin embargo, las redes sociales explotaron con comentarios sobre la escena, algunos defendiendo el temperamento de Martínez Quarta y otros justificando la reacción de Girotti. El goleador terminó el encuentro visiblemente molesto, mientras el zaguero se retiró con una sonrisa contenida, sabiendo que el resultado, al menos esta vez, estuvo de su lado.
