Tensión entre excompañeros: picante ida y vuelta entre Martínez Quarta y Girotti en Talleres-River

A pesar del incidente, el árbitro no tomó medidas disciplinarias, y el partido siguió su curso sin mayores sobresaltos. Sin embargo, las redes sociales explotaron con comentarios sobre la escena, algunos defendiendo el temperamento de Martínez Quarta y otros justificando la reacción de Girotti. El goleador terminó el encuentro visiblemente molesto, mientras el zaguero se retiró con una sonrisa contenida, sabiendo que el resultado, al menos esta vez, estuvo de su lado.

