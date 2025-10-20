Insólito: Diego Forlán se fracturó tres costillas durante un partido de veteranos
El exdelantero uruguayo sufrió una dura caída jugando con Old Boys y terminó con tres costillas fracturadas y un leve neumotórax. Permanece internado en observación.
El ídolo de la selección uruguaya, Diego Forlán, protagonizó un accidente durante un encuentro de la Liga Universitaria, donde defiende los colores de Old Boys. Tras una caída aparatosa, el exdelantero sufrió la fractura de la cuarta, quinta y sexta costilla, además de un leve neumotórax, una acumulación de aire entre el pulmón y la pleura que afecta la respiración.
Según relató el propio Forlán, la jugada no tuvo violencia. Durante un intento de remate, perdió el equilibrio tras un roce normal con un rival y cayó sobre su propio brazo. “Caí como una bolsa de papas”, contó luego entre risas, aún sorprendido por el desenlace.
El impacto le provocó un dolor intenso e inmediato. “No podía respirar, no encontraba aire, no encontraba posición. Era un dolor constante que no se me iba hasta que llegué al hospital”, relató. Los médicos le colocaron un drenaje y ordenaron su internación hasta, al menos, el martes, para monitorear su evolución.
Diego Forlán se fracturó tres costillas durante un partido de veteranos y debió ser hospitalizado
Forlán no ocultó la ironía de la situación. Tras dos décadas de carrera al máximo nivel -en clubes como Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid, Independiente y Peñarol- nunca había sufrido una lesión de esta magnitud. “En 20 años de profesional nunca me pasó esto”, reconoció.
Retirado desde 2019, el uruguayo continúa vinculado al deporte. A sus 46 años, integra el plantel de Old Boys en la Liga Universitaria, donde pelea por el tetracampeonato, y en 2024 incluso debutó en el tenis profesional durante el Challenger de Montevideo.
Aunque esta vez el fútbol le jugó una mala pasada, los médicos confían en que podrá retomar su actividad una vez que reciba el alta. El propio Forlán aseguró que, apenas se recupere, volverá a las canchas para seguir disfrutando del deporte que lo consagró.
