Insólito: Diego Forlán se fracturó tres costillas durante un partido de veteranos

El ídolo de la selección uruguaya, Diego Forlán, protagonizó un accidente durante un encuentro de la Liga Universitaria, donde defiende los colores de Old Boys. Tras una caída aparatosa, el exdelantero sufrió la fractura de la cuarta, quinta y sexta costilla, además de un leve neumotórax, una acumulación de aire entre el pulmón y la pleura que afecta la respiración.