Tensión en San Lorenzo: Marcelo Moretti anunció que vuelve "la semana que viene"

A su vez, Moretti dijo estar "convencido que la Justicia" le "dará la razón", haciendo referencia a la documentación que, según él, acredita los aportes económicos realizados durante su actual gestión.

"Está comprobado por la comisión fiscalizadora y la oposición dentro de esa comisión que tengo mutuos de dinero aportados por 180 mil dólares", detalló el presidente del "Ciclón", asegurando que estos movimientos cuentan con "su respectiva trazabilidad en los cuadros financieros del club".

Además de su inminente retorno, Moretti se refirió al futuro del plantel profesional. "Acercaré dinero para reforzar al plantel", prometió, y dijo que ya tiene prevista una charla con Damián Ayude para planificar la conformación del equipo.

El presidente con licencia también afirmó contar con el respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y en un punto clave para los hinchas, aseguró tener listo un acuerdo con la empresa IDOM para avanzar en las esperadas obras de la cancha en Boedo.

Moretti insistió en que no piensa renunciar y que su voluntad es clara: retomar sus funciones. Subrayó que su regreso no depende del visto bueno del resto de la Comisión Directiva, reiterando: "Fui votado por la gente, y si no quieren trabajar conmigo, hay vocales suplentes".