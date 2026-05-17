Encendido: gol y asistencia de Lionel Messi en el nuevo triunfo de Inter Miami

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2056148649197916264&partner=&hide_thread=false GOOOL! Our captain set it up. Berte finished it. pic.twitter.com/ogmMDaYeBk — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 17, 2026

Este triunfo ratifica el gran momento del conjunto de Florida, que venía de vencer 5-3 a Cincinnati en un partidazo donde el "10" también había brillado con un doblete y un pase gol, alcanzando la impactante cifra de 910 goles en su carrera profesional.

El presente de Lionel Messi en Inter Miami

La actualidad de Inter Miami denota una notable inyección anímica y futbolística tras la salida de Javier Mascherano hace un mes. Desde la asunción de Guillermo Hoyos en la dirección técnica, el vigente campeón de la MLS recuperó la confianza, el volumen de juego y la ilusión de pelear seriamente por el bicampeonato.

La mejor noticia, sin embargo, viaja directo hacia el búnker de la Selección: Messi atraviesa un presente físico y futbolístico implacable. En lo que va de la temporada norteamericana, acumula la asombrosa estadística de 12 goles y 6 asistencias en apenas 13 partidos, una racha ideal para llegar a la Copa del Mundo en la plenitud de sus facultades.