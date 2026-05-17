Encendido: gol y asistencia de Lionel Messi en el nuevo triunfo de Inter Miami
A un mes del Mundial 2026, el astro argentino está en llamas y este domingo volvió a brillar en la MLS.
A las puertas de una nueva cita mundialista, Lionel Messi sigue demostrando que está en un nivel extraordinario. Con el astro argentino como la gran bandera del equipo, Inter Miami derrotó 2-0 a Portland Timbers por la fecha 14 de la Major League Soccer (MLS).
Este resultado se construyó con un gol y una asistencia del capitán de la Selección Argentina y le permite a las Garzas alcanzar —al menos de manera transitoria— a Nashville en lo más alto de la Conferencia Este.
El partido se destrabó gracias a la jerarquía del rosarino, quien liquidó el pleito antes del descanso. Es que a los 31 minutos de la primera etapa, Messi apareció para abrir el marcador con una gran definición tras un lindo taco de Telasco Segovia.
Tan solo once minutos después, a los 42', y tras una buena maniobra indiviual a pura gambeta, Leo habilitó de manera precisa a Germán Berterame para sellar el 2-0 definitivo.
Este triunfo ratifica el gran momento del conjunto de Florida, que venía de vencer 5-3 a Cincinnati en un partidazo donde el "10" también había brillado con un doblete y un pase gol, alcanzando la impactante cifra de 910 goles en su carrera profesional.
El presente de Lionel Messi en Inter Miami
La actualidad de Inter Miami denota una notable inyección anímica y futbolística tras la salida de Javier Mascherano hace un mes. Desde la asunción de Guillermo Hoyos en la dirección técnica, el vigente campeón de la MLS recuperó la confianza, el volumen de juego y la ilusión de pelear seriamente por el bicampeonato.
La mejor noticia, sin embargo, viaja directo hacia el búnker de la Selección: Messi atraviesa un presente físico y futbolístico implacable. En lo que va de la temporada norteamericana, acumula la asombrosa estadística de 12 goles y 6 asistencias en apenas 13 partidos, una racha ideal para llegar a la Copa del Mundo en la plenitud de sus facultades.
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